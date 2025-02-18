Cert.lv: на нескольких сайтах региональных СМИ был внедрен вредоносный код

Этот код потенциально дает злоумышленникам возможность отображать нежелательный или вредный для посетителей сайта контент.

Cert.lv связался с оператором этих сайтов и предоставляет рекомендации и необходимую поддержку для устранения инцидента.

Первоначальный анализ инцидента указывает на связь злоумышленников с Россией, однако на данный момент нет никаких доказательств того, что злоумышленник пытался манипулировать содержанием информации на этих сайтах, указали в Cert.lv.

Затронутые региональные сайты СМИ в настоящее время временно заблокированы обслуживающей организацией и не представляют угрозы для посетителей. В настоящее время обслуживающая организация проводит восстановительные работы, и доступ к сайтам будет полностью восстановлен после устранения угрозы.

Региональные СМИ подтвердили Cert.lv, что они начали участвовать в инициативе по дигитализации, финансируемой Фондом восстановления Евросоюза, в рамках которой особое внимание будет уделено вопросам кибербезопасности.

В то же время Cert.lv напоминает, что надежная и качественная информация является основой общественной безопасности, и средства массовой информации играют в этом процессе значительную роль.

Как сообщила агентству LETA председатель правления Ассоциации региональных СМИ Ивонна Плауде, в работе региональных СМИ Staburags, Dzirkstele и Ziemeļlatvija были перебои, но сейчас все в порядке.

"Кибербезопасность является одним из краеугольных камней обеспечения достоверной информации, поэтому мы призываем СМИ уделять повышенное внимание безопасности цифровой среды и защите от киберугроз", - заявили представители Cert.lv.

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