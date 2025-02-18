Латвийские беспилотные платформы начали службу в Украине

"Латвия с первых дней войны оказывает важную поддержку, и технологии, созданные в нашей стране, стали значимым вкладом в боевые действия", - заявил глава Латвийской ассоциации военных технологий и робототехники Артис Пабрикс.

Он подчеркнул, что универсальность Natrix делает его особенно ценным в постоянно меняющихся условиях фронта.

Платформа способна передвигаться по сложной местности, через лесные и болотистые участки, городские руины, по пересеченной территории с инженерными препятствиями. Лучший эффект достигается при совместной работе с воздушными дронами.

Беспилотники могут усиливать радиосигнал в городской застройке, разведывать путь и находить безопасные маршруты, координировать работу разных типов дронов (наземных, воздушных и морских).

"Взаимодействие беспилотных систем - это будущее войны", - отмечают разработчики.

Перед отправкой на передовую украинские операторы дронов прошли трехдневный курс подготовки.

"Мы получили отличные отзывы: наши платформы в 3-4 раза мощнее стандартных беспилотников такого же размера. У них выше грузоподъемность, проходимость и защищенность", - рассказал Гатис Вектиранс.

С полным зарядом Natrix может преодолеть до 20 километров, что важно, поскольку длина одной боевой миссии обычно составляет 8-12 километров.

Беспилотные платформы, уже отправленные в Украину, были построены на средства, собранные в сентябре 2024 года в ходе благотворительной акции общественных СМИ и портала Ziedot.lv. Латвийцы уже пожертвовали сотни тысяч евро, чтобы поддержать ВСУ инновационными технологиями.

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