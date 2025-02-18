Латвийский стартап Natrix разработал уникальную модульную беспилотную наземную платформу, которая уже проходит практические испытания в зоне боевых действий на востоке Украины. Об этом сообщает Latvijas Avīze.
Латвийские беспилотные платформы начали службу в Украине
Основные задачи Natrix сейчас - это доставка боеприпасов и продовольствия на передовую, и эвакуация раненых и погибших с минимальным риском для спасателей.
До сих пор военнослужащие вручную вывозили раненых с линии фронта, что приводило к потерям среди эвакуационных групп. Теперь, благодаря латвийской разработке, люди смогут избежать смертельной опасности, используя роботизированные машины.
Концепция Natrix разработана так, чтобы заменять человека там, где высок риск гибели. Платформа не ограничена одной функцией и может адаптироваться под различные задачи:
- разминирование,
- установка вооружения,
- мобильные базы связи,
- антидроновые системы.
Разработчики надеются, что в будущем беспилотник сможет выполнять и боевые задачи.
"Развитие автономных технологий - это ключ к защите стран Балтии, у которых нет огромных армий. Украина показывает, как военные инновации могут быстро совершенствоваться благодаря тесному взаимодействию с войсками", - отметил Гатис Вектиранс, основатель Natrix.
По его словам, Украина позволяет латвийским инженерам тестировать свои решения в реальных боевых условиях, а затем улучшать их под нужды фронта. Сейчас ведутся переговоры с Министерством обороны Украины, чтобы увеличить поставки латвийских беспилотников.
"Латвия с первых дней войны оказывает важную поддержку, и технологии, созданные в нашей стране, стали значимым вкладом в боевые действия", - заявил глава Латвийской ассоциации военных технологий и робототехники Артис Пабрикс.
Он подчеркнул, что универсальность Natrix делает его особенно ценным в постоянно меняющихся условиях фронта.
Платформа способна передвигаться по сложной местности, через лесные и болотистые участки, городские руины, по пересеченной территории с инженерными препятствиями. Лучший эффект достигается при совместной работе с воздушными дронами.
Беспилотники могут усиливать радиосигнал в городской застройке, разведывать путь и находить безопасные маршруты, координировать работу разных типов дронов (наземных, воздушных и морских).
"Взаимодействие беспилотных систем - это будущее войны", - отмечают разработчики.
Перед отправкой на передовую украинские операторы дронов прошли трехдневный курс подготовки.
"Мы получили отличные отзывы: наши платформы в 3-4 раза мощнее стандартных беспилотников такого же размера. У них выше грузоподъемность, проходимость и защищенность", - рассказал Гатис Вектиранс.
С полным зарядом Natrix может преодолеть до 20 километров, что важно, поскольку длина одной боевой миссии обычно составляет 8-12 километров.
Беспилотные платформы, уже отправленные в Украину, были построены на средства, собранные в сентябре 2024 года в ходе благотворительной акции общественных СМИ и портала Ziedot.lv. Латвийцы уже пожертвовали сотни тысяч евро, чтобы поддержать ВСУ инновационными технологиями.
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