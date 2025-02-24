Выяснено, какой автомобиль является мечтой водителей в Латвии

На втором месте среди предпочтений латвийцев - автомобили с дизельным двигателем, их выбрали 30% водителей. Еще 24% предпочли бензиновые авто, а электромобили оказались на четвертом месте - их рассматривают как будущее средство передвижения 21% респондентов. Меньше всего латвийцев привлекают газовые автомобили - всего 4%.

Популярность гибридов растет также благодаря осознанию влияния повседневного выбора на окружающую среду. Согласно данным If Apdrošināšana, в 2024 году было застраховано на 92% больше гибридных автомобилей и на 47 % больше электромобилей, чем в 2023 году.

Аналогичная ситуация наблюдается и в соседних странах Балтии: в Литве 42% водителей отдали бы предпочтение гибридному авто, а в Эстонии - даже 47%.

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Интересно, что среди молодых водителей Латвии (18–24 года) ситуация значительно отличается: 39% опрошенных предпочли бы дизельное авто, 32% - электромобиль, а гибриду отдали предпочтение лишь 27%.

Исследование также показало, какие автомобили латвийцы используют в настоящее время. Хотя многие мечтают о гибриде, 62% водителей по-прежнему ездят на дизельных авто, 32% - на бензиновых, 5% - на гибридах, 4% - на газовых, а 2 % – на электромобилях.

"Латвийцы в основном предпочитают просторные, экономичные и достаточно мощные автомобили. Кроме того, многим водителям трудно менять привычки - семьи часто снова и снова покупают аналогичную машину, так как привыкли к определенному типу транспорта. Однако с ростом акцизного налога на топливо все больше людей могут рассматривать гибрид как хорошую альтернативу", – отметил эксперт.

В Литве 65% водителей используют дизельные автомобили, 29% - бензиновые. В Эстонии, в отличие от Латвии и Литвы, популярнее бензиновые автомобили: ими пользуются 47 % водителей, а дизельными - 44 %, свидетельствует опрос, проведенный компанией If Apdrošināšana.

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