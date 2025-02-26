Роман, возвращаясь домой с работы, решил изменить привычный маршрут и проехал через Саласпилс. Ожидая у закрытого железнодорожного переезда, он не заметил сплошную линию разметки, пересек её и въехал на парковку у магазина. Там он провел буквально три минуты, но, когда вышел к своей машине, услышал сирены.

"Выхожу из магазина - слышу сирены. Когда я пересекал железную дорогу, меня остановила муниципальная полиция. Они что-то мне показывали еще во время движения, но я не понял, что нарушил", - рассказал Роман в эфире программы.

Полицейские сообщили водителю, что он получит три штрафа по 30 евро каждый, а также три штрафных балла. Причина - дважды пересеченная сплошная линия и невыполнение требования дорожного знака. Нарушение было зафиксировано с помощью видеокамеры.

В муниципалитете Саласпилса пояснили, что наказание таких водителей оправдано: "Штрафы нужны, чтобы привить водителям уважение к закону и правилам дорожного движения, а также предотвратить новые нарушения".

Видео: Сюжет передачи Bez tabu

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