Пн, 14.02.2022
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Работая с Путиным, в карантине придется проводить больше 150 дней в год

ФОТО: EPA/Scanpix

Российские чиновники, чьи рабочие обязанности связаны с регулярными и тесными контактами с Путиным, могут проводить в карантине из-за коронавируса больше 150 дней году, сообщает Baza со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации.

По словам источника, к ближайшим контактам Путина в Администрации президента и ФСБ в период пандемии применяются "повышенные меры безопасности".

Ранее перед встречей с Путиным российские чиновники должны были провести на карантине две недели. Теперь, помимо карантина, их неоднократно заставляют сдавать на анализ калл. Достоверность этой информации была подтверждена Baza рядом источников.

Работники ближайших к Путину структур регулярно отправляются на карантин с начала пандемии.

По словам источника, в Администрации президента и ФСБ есть сотрудники, которые в прошлом году провели на карантине в общей сложности более 150 дней. Этот карантин люди проводят в одноместных номерах особой служебной гостиницы. Во время карантина им недоступны алкоголь, табак и даже кофе.


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