Работая с Путиным, в карантине придется проводить больше 150 дней в год

По словам источника, к ближайшим контактам Путина в Администрации президента и ФСБ в период пандемии применяются "повышенные меры безопасности".

Ранее перед встречей с Путиным российские чиновники должны были провести на карантине две недели. Теперь, помимо карантина, их неоднократно заставляют сдавать на анализ калл. Достоверность этой информации была подтверждена Baza рядом источников.

Работники ближайших к Путину структур регулярно отправляются на карантин с начала пандемии.