Работая с Путиным, в карантине придется проводить больше 150 дней в год

По словам источника, к ближайшим контактам Путина в Администрации президента и ФСБ в период пандемии применяются "повышенные меры безопасности".
Ранее перед встречей с Путиным российские чиновники должны были провести на карантине две недели. Теперь, помимо карантина, их неоднократно заставляют сдавать на анализ калл. Достоверность этой информации была подтверждена Baza рядом источников.
Работники ближайших к Путину структур регулярно отправляются на карантин с начала пандемии.
По словам источника, в Администрации президента и ФСБ есть сотрудники, которые в прошлом году провели на карантине в общей сложности более 150 дней. Этот карантин люди проводят в одноместных номерах особой служебной гостиницы. Во время карантина им недоступны алкоголь, табак и даже кофе.