Профсоюзы, фермеры и другие требуют немедленно отменить требование сертификатов на работе

Выражая позицию LBAS, он указал, что заключение Минэкономики об охвате вакцинацией работников на 30 января показывает, что 96% сотрудников, включая самозанятых, привиты, что является очень высоким показателем по мнению руководителя организации. Поэтому LBAS считает, что "явно пора отказаться от чрезмерного регулирования" в контексте ограничения Covid-19.

"Экономике нужна свобода и возможность работать в полную силу", - сказал Балдзенс.

По мнению организации, следует отменить ограничения на рабочее время и соблюдение квадратуры на каждого посетителя. LBAS также выступает за поддержание балтийского пузыря, чтобы латвийская экономика не отставала от балтийских соседей.

В то же время глава LBAS указал, что организация по-прежнему видит необходимость в конкретных требованиях эпидемиологической безопасности, среди которых соблюдение дистанции, вентиляция, дезинфекционные мероприятия, скрининги, а также протоколы безопасности производств и учреждений.

Фермеры и производители продуктов питания требуют немедленно отменить требование ковид-сертификатов для работы

Организации фермеров и производителей продуктов питания требуют от правительства немедленно отменить требование наличия ковид-сертификатов для сотрудников и поставщиков услуг, а также применение зеленого и красного режимов в магазинах, сообщили в организации "Крестьянский сейм".

Требование выдвинули "Крестьянский сейм", Совет по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций, Латвийская ассоциация сельскохозяйственных кооперативов, Латвийская федерация предприятий пищевой промышленности и Латвийская ассоциация торговцев продуктами питания.

По мнению председателя правления "Крестьянского сейма" Юриса Лаздиньша, обязательное применение ковид-сертификатов в долгосрочной перспективе повлияет на многие отрасли - снизится конкурентоспособность латвийских предпринимателей в балтийском регионе.

Как сообщалось, министр здравоохранения Даниэль Павлютс предложил план смягчения антиковидных мер. Первый шаг предусматривает, что с 16 февраля в первую очередь будут облегчены меры безопасности для детей, а также будет снято действующее ограничение рабочего времени в розничной торговле.