Виктор Шендерович: Военные поражения в России не прощают

"Путину не нужна война. Ему нужно постоянное напряжение, постоянное нагнетание, постоянные вбросы новых агрессивных повесток. Но штука в том, что война - вещь самозарождающаяся, она может произойти сама собой. В середине 30-х годов никто из действовавших политиков не планировал пейзаж конца 40-х. Это получилось как бы само. Каждый решал свои задачи, свой расчет имел", - сказал Шендерович.

По его словам, сейчас никто не может ничего спрогнозировать.

"Когда несколько игроков одновременно бьют по шарам на биллиарде, то итоговую позицию никто не может знать заранее. Война может возникнуть на низовом уровне, вспыхнуть - ну как случайно заехал на красную линию, наступил на эту мину-ловушку. Если война и будет, то это будет война, возникшая, самозародившаяся из такой вот агрессивной путинской политики.

Но в его объективных интересах просто поддерживать напряжение - в Украине, в странах Балтии. Чтобы с ним разговаривали, его учитывали, чтобы ему обещали санкции, а не применяли их. Потому что применить санкции - значит загнать в угол, а Запад, видимо, боится это сделать. Полагаю, что речь идет о такой тактике", - сказал Шендерович.

Писатель также отметил, что если бы Путин хотел начать большую войну, то он уже давно бы это сделал.