Правление партии "Республика" выразило недоверие сопредседателю Домбровскому

Правление также решило организовать 5 марта собрание членов партии, чтобы принять решение об изменении устава партии, сообщил член правления "Республики", депутат Сейма Эрик Пуценс. По его словам, решение о созыве собрания было принято кворумом правления партии.

Правление партии вечером в понедельник выразило недоверие Домбровскому из-за задержки приема в ряды партии около 300 человек, порядка 250 из которых представляют республиканский фланг партии.

По словам Пуценса, правление партии на заседании, в котором приняли участие четверо из шести членов правления - Сандис Гиргенс, Каспар Гиргенс, Пуценс и Евгений Коршенков - отменило инициированное Домбровским и Эвией Папуле 26 февраля собрание, на котором планировалось переизбрать правление партии и избрать Домбровского единственным председателем партии. Собрание было отменено, так как примерно треть основателей партии отозвали свои подписи из заявления о созыве членов партии.

Правление приняло решение, что в марте пройдет общее собрание членов партии, а также решило принять часть юридически неприятных членов партии - более 120 человек.