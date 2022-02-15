Правление партии "Республика" выразило недоверие сопредседателю Домбровскому
Вечером в понедельник правление партии "Респубика" выразило недоверие сопредседателю политической силы Вячеславу Домбровскому, сообщает агентство LETA.
Вечером в понедельник правление партии "Респубика" выразило недоверие сопредседателю политической силы Вячеславу Домбровскому, сообщает агентство LETA.
Правление также решило организовать 5 марта собрание членов партии, чтобы принять решение об изменении устава партии, сообщил член правления "Республики", депутат Сейма Эрик Пуценс. По его словам, решение о созыве собрания было принято кворумом правления партии.
По словам Пуценса, правление партии на заседании, в котором приняли участие четверо из шести членов правления - Сандис Гиргенс, Каспар Гиргенс, Пуценс и Евгений Коршенков - отменило инициированное Домбровским и Эвией Папуле 26 февраля собрание, на котором планировалось переизбрать правление партии и избрать Домбровского единственным председателем партии. Собрание было отменено, так как примерно треть основателей партии отозвали свои подписи из заявления о созыве членов партии.
Правление приняло решение, что в марте пройдет общее собрание членов партии, а также решило принять часть юридически неприятных членов партии - более 120 человек.
В марте на собрании партии будет принято решение об изменении устава партии, предусматривая в дальнейшем одного председателя. Также планируется переизбрание должностных лиц партии и пройдет дискуссия по поводу направления развития партии в будущем.