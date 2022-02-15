Вт, 15.02.2022
Мы за права государств и людей самим решать свою судьбу. Мы вместе с Украиной и ее народом! Эдвард Смилтенс, вице-мэр Риги
Эдвард Смилтенс, вице-мэр Риги

Как ухаживать за кожей лица во время использования защитных масок?

ФОТО: Unspalsh

Защитные маски для лица и респираторы создают закрытую среду в области носа и рта, в которой постепенно повышается уровень влажности, накапливаются загрязнения, жиры, пот и бактерии. Непродолжительное ношение защитной маски, например, совершая покупки продуктов в магазине или отправившись на консультацию к врачу, не причиняет вреда здоровой коже. Однако, если носить ее часами, и не менять вовремя в соответствии с указаниями производителя, могут возникнуть высыпания и раздражение на коже в области носа, подбородка, рта или щеках.

Как позаботиться о коже лица, чтобы она была сияющей и здоровой даже, если носить защитную маску для лица, разъясняет косметолог Apotheka Beauty Катрина Блумберга.

"Если за кожей лица регулярно ухаживать в соответствии со своим типом кожи, придерживаться сбалансированного питания и потреблять достаточное количество воды, то защитная маска для лица не должна причинять вред коже. В свою очередь, если на лице уже возникло раздражение кожи или появилось акне, то под защитной маской воспалительный процесс на коже может только усилиться. Две наиболее распространенные ошибки, наблюдаемые в настоящее время, заключаются в нежелании уделять достаточно времени уходу за кожей лица, а также чрезмерное и интенсивное умывание лица.

Независимо от того, сколько часов ежедневно используется защитная маска для лица, за кожей нужно ухаживать ежедневно,

а ритуалы ухода не должны меняться - кожу лица нужно очищать и увлажнять утром и вечером, а по вечерам увлажняющий крем можно заменить питательным кремом", – говорит косметолог Apotheka Beauty Катрина Блумберга.

Как ухаживать за кожей лица во время использования защитных масок для лица?

1. Очищайте кожу лица два раза в день

Несмотря на то, что во время распространения вируса используются защитные маски для лица, не следует слишком усердствовать с очищением лица. Полностью достаточно будет очищать кожу лица дважды в день. Для очищения лица от накопившихся за день пыли, пота, жиров и бактерий желательно выбирать щадящие и нежные средства, например: гель, пенку, молочко или мицеллярную воду. После этого желательно было бы тонизировать кожу тоником, чтобы сбалансировать уровень PH кожи. Для ухода за сухой кожей не следует выбирать очищающие содержащие спирт средства. Если кожа лица не слишком жирная, с утра ее можно очищать тоником, а вечером - мицеллярной водой.

2. Заботьтесь об увлажнении кожи лица в соответствии со своим типом кожи

Сухая кожа – перед нанесением крема с защитным фильтром SPF желательно увлажнить верхние слои кожи серумом. Рекомендуется выбирать сыворотку или крем, содержащие следующие вещества: гиалуроновую кислоту, аллантоин, маннозу, рамнозу, глицерин, пантенол, мочевую кислоту, карбоновую кислоту, гликолевую кислоту, полифенолы и масло ши. Если кожа - выраженно сухая и имеется ощущение, что она воспалена или стянута, то питательный крем можно использовать не только по вечерам, но и в течение дня. Также сухая кожа будет благодарна, если один или два раза в неделю в уход за лицом добавить увлажняющие маски.

Нормальная кожа - несмотря на то, что у обладающих нормальной кожей лица уровень увлажненности в коже сбалансирован, и, соответственно, уход за ней не требует таких особых забот, как у обладающих сухой, комбинированной и жирной кожей, это не означает, что здоровое состояние кожи сохраниться без соблюдения основных принципов ухода за кожей. Кожу лица также следует очищать и увлажнять два раза в день. У обладающих нормальной кожей лица также может возникнуть воспаление или акне на коже. Если они возникают, рекомендуется использовать продукты локально на пораженные акне участки. Комбинированная кожа - обладающие комбинированной кожей могут столкнуться с трудностями при выборе подходящих средств по уходу за лицом, поскольку чаще всего область лба является более жирной, а область носа и щек – нормальной или сухой. Для комбинированной кожи со склонностью к жирности подойдут флюиды и гелевые кремы, тогда как обладающим комбинированной кожей со склонностью к сухости предпочтительнее будут продукты с более кремовой текстурой.

Жирная кожа - следует избегать жирных и питательных средств. Также не следует чрезмерно усердствовать с использованием продуктов, обезвоживающих кожу, потому что после истощения влаги, организм будет еще больше, истощать ее, поэтому необходимо сохранить баланс. Обладающим жирной кожей рекомендуется один или два раза в неделю использовать увлажняющую маску, чтобы сбалансировать деятельность сальных желез.

Обладающим всеми типами кожи лица следует помнить, что для увлажнения кожи лица важно не только увлажнение наружного слоя кожи. Чтобы все ценные и необходимые питательные вещества, полученные с питанием, отражались в здоровом виде кожи лица, очень важно ежедневно пить воду в достаточном количестве.

3. Тональный крем рекомендуется заменить более легкими по консистенции ВВ-кремами

Если ежедневно полноценно и правильно ухаживать за кожей лица, использование тонального крема не должно вызывать повреждений кожи лица, однако при его использовании вместе с защитной маской для лица на протяжении нескольких часов в день, с дополнительной влагой и загрязнениями создается среда, в которой любят размножаться бактерии. Поэтому желательно воздерживаться от использования тонального крема, если ежедневно вам приходится проводить многие часы в защитной маске для лица. Однако, если все же есть желание немного затонировать кожу лица, лучше выбирать более легкие по консистенции ВВ-кремы, дневные кремы с тонирующими пигментами или средства автозагара, таким образом уменьшая на коже слой, в котором могут накапливаться бактерии.

Нередко тональный крем используют для маскировки шрамов, акне или покраснений. При использовании защитной маски для лица, в таких случаях вместо тонального крема лучше использовать консилер, который нужно лишь нанести в небольших количествах на конкретные зоны и растушевать с помощью чистых пальцев, косметической кисти или спонжа.

4. Увлажняйте губы перед нанесением помады

Хотя под защитной маской для лица и увеличивается уровень влажности, это может быть обманчиво по отношению к губам. После снятия защитной маски для лица они могут стать сухими, могут потрескаться, и в них могут легко проникнуть бактерии. Также губы могут высушивать помады, карандаши и блески для губ, поэтому лучше было бы воздержаться от использования помад. Чтобы позаботиться о здоровье губ во время ношения защитной маски для, а также перед нанесением помады, если все же есть желание подчеркнуть губы, рекомендуется использовать увлажняющий или питательный бальзам для губ. Чтобы тон помады был более стойким на губах и не размазывался под защитной маской, рекомендуется выбирать матовые или стойкие помады. Если упомянутый продукт в косметичке отсутствует, но есть кремообразная помада с блеском, то можно воспользоваться старым трюком визажистов - нанести тонкий слой пудры поверх помады, так она приобретет вид матовой помады.

5. Выделяйте глаза

Глаза являются самой выразительной частью лица, подчеркнуть которые никогда не помешает использование защитной маски для лица. Добиться привлекательного внешнего вида можно даже если во время ношения защитной маски для лица не используется обычный слой тонального крема, а вместо этого сделать акцент на глаза, пробуя новые тона и их сочетания. Для усиления оттенков теней для век можно использовать специальные основы для теней, в свою очередь с помощью консилера на темные тени для век можно нанести светлые цвета, создавая интересные переходы тонов.

"Важно внимательно следить за состоянием кожи лица во время ношения защитной маски для лица.

Если на коже лица возникло обширное покраснение, ощущение жжения или болезненные ощущения, появились прыщи, похожие на гнойный нарост или более крупные трещины на коже, это признаки, свидетельствующие о необходимости обратиться к дерматологу. В таких случаях для лечения кожи лица потребуются рецептурные медикаменты", - подчеркивает косметолог Apotheka Beauty Катрина Блумберга.

Хотя в настоящее время доступен очень широкий выбор косметики для кожи лица, не всегда легко выбрать наиболее подходящую косметику. Очень важно выбирать косметику в соответствии со своим типом кожи. В сети аптек Apotheka можно бесплатно проверить свой тип кожи лица - сертифицированный фармацевт с помощью специального устройства определит и тип кожи, и уровень влажности кожи. Определив тип кожи лица, можно избежать экспериментов с разными продуктами и гораздо проще подобрать косметику, наиболее подходящую для своего типа кожи.


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back