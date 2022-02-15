Как ухаживать за кожей лица во время использования защитных масок?

3. Тональный крем рекомендуется заменить более легкими по консистенции ВВ-кремами

Если ежедневно полноценно и правильно ухаживать за кожей лица, использование тонального крема не должно вызывать повреждений кожи лица, однако при его использовании вместе с защитной маской для лица на протяжении нескольких часов в день, с дополнительной влагой и загрязнениями создается среда, в которой любят размножаться бактерии. Поэтому желательно воздерживаться от использования тонального крема, если ежедневно вам приходится проводить многие часы в защитной маске для лица. Однако, если все же есть желание немного затонировать кожу лица, лучше выбирать более легкие по консистенции ВВ-кремы, дневные кремы с тонирующими пигментами или средства автозагара, таким образом уменьшая на коже слой, в котором могут накапливаться бактерии.

Нередко тональный крем используют для маскировки шрамов, акне или покраснений. При использовании защитной маски для лица, в таких случаях вместо тонального крема лучше использовать консилер, который нужно лишь нанести в небольших количествах на конкретные зоны и растушевать с помощью чистых пальцев, косметической кисти или спонжа.

4. Увлажняйте губы перед нанесением помады

Хотя под защитной маской для лица и увеличивается уровень влажности, это может быть обманчиво по отношению к губам. После снятия защитной маски для лица они могут стать сухими, могут потрескаться, и в них могут легко проникнуть бактерии. Также губы могут высушивать помады, карандаши и блески для губ, поэтому лучше было бы воздержаться от использования помад. Чтобы позаботиться о здоровье губ во время ношения защитной маски для, а также перед нанесением помады, если все же есть желание подчеркнуть губы, рекомендуется использовать увлажняющий или питательный бальзам для губ. Чтобы тон помады был более стойким на губах и не размазывался под защитной маской, рекомендуется выбирать матовые или стойкие помады. Если упомянутый продукт в косметичке отсутствует, но есть кремообразная помада с блеском, то можно воспользоваться старым трюком визажистов - нанести тонкий слой пудры поверх помады, так она приобретет вид матовой помады.

5. Выделяйте глаза

Глаза являются самой выразительной частью лица, подчеркнуть которые никогда не помешает использование защитной маски для лица. Добиться привлекательного внешнего вида можно даже если во время ношения защитной маски для лица не используется обычный слой тонального крема, а вместо этого сделать акцент на глаза, пробуя новые тона и их сочетания. Для усиления оттенков теней для век можно использовать специальные основы для теней, в свою очередь с помощью консилера на темные тени для век можно нанести светлые цвета, создавая интересные переходы тонов.

"Важно внимательно следить за состоянием кожи лица во время ношения защитной маски для лица.

Если на коже лица возникло обширное покраснение, ощущение жжения или болезненные ощущения, появились прыщи, похожие на гнойный нарост или более крупные трещины на коже, это признаки, свидетельствующие о необходимости обратиться к дерматологу. В таких случаях для лечения кожи лица потребуются рецептурные медикаменты", - подчеркивает косметолог Apotheka Beauty Катрина Блумберга.