В Канаде из-за антиковидных протестов впервые вводят ЧП

"Блокады наносят ущерб нашей экономике и создают угрозу общественной безопасности. Мы не можем позволить и не позволим продолжать незаконные и опасные акции", - указал канадский премьер, отметив, что чрезвычайные меры будут ограничены по сроку и их применят лишь там, где это необходимо.

Борьба с финансированием протестующих

Министр финансов Канады Христя Фриланд объявила, что отныне все программы краудфандинга и их финансовые доноры должны регистрироваться в канадском ведомстве по борьбе с отмыванием денег FINTRAC и сообщать о подозрительных транзакциях. "Мы принимаем эти меры, поскольку нам известно, что данные платформы используются для поддержки незаконных блокад и незаконных действий", - указала Фриланд.

Банковские счета лиц, подозреваемых в финансировании "Автоколонны свободы", могут быть временно заморожены без постановления суда. Страхование грузовиков, участвующих в протестных акциях, прекращается. Власти Канады заявляют, что почти половина финансирования протестов в Оттаве поступает от сторонников в США.

"Автоколонна свободы"

Закон о чрезвычайном положении от 1988 года позволяет федеральному правительству Канады действовать в обход провинций и принимать временные чрезвычайные меры для обеспечения безопасности в случае ЧП общенационального масштаба. Этот закон в его прежней версии лишь однажды применялся в Канаде в мирное время. В 1970 году его задействовал тогдашний премьер-министр Канады Пьер Трюдо - отец Джастина Трюдо.

Акция дальнобойщиков под названием "Автоколонна за свободу" в знак протеста против антиковидных ограничений и обязательной вакцинации началась 23 января на западном побережье Канады в Ванкувере. По пути в столицу страны Оттаву, расположенную в 4400 км к востоку, к колонне грузовиков и фур присоединялись все новые участники.