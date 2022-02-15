Ургант пошутил по поводу войны с Украиной и выступлений Валиевой

"А когда война? 16-го? Это плохо! Получается, у [фигуристки Камилы] Валиевой 15-го числа короткая программа, 16-го - война, 17-го - произвольная программа. Это она произвольную будет катать уже во время войны. Может, перенести войну? Это же не Олимпиада, там можно двигать даты", - цитирует Урганта "Медуза".

Соведущему Дмитрию Хрусталеву Иван ответил, что 16 февраля было выбрано, потому что в другие "даты не все могли". Затем он стал обсуждать с коллегой, на какую дату можно перенести войну. Как вариант прозвучало 8 марта: "Там дальше весна начинается, 8 марта. Конечно, хороший день. Как говорится, подарок всем женщинам. […] Потом Великий пост. […] В июне фестиваль "Дикая мята", там группа "Кис-кис", какая война?".

Урган сделал и шуточное предложение о переносе войны на 700 лет.

"Отменять не будем, все-таки война. Перенесем на 700 лет. Дождемся, когда на нас нападут марсиане, и тогда, забыв про все вот это, все вместе объединимся с марсианами и нападем на страны НАТО",- сказал он.