Детям для получения услуг и посещения мероприятий не будет нужен ковид-сертификат

Также в определенных случаях и при определенных условиях будет разрешено не соблюдать домашний карантин.

С учетом тенденции уменьшения распространения Covid-19 среди детей отменены меры эпидемиологической безопасности для их участия в образовательном процессе, образовании по интересам, посещения мероприятий и получения услуг.

Дети, у которых нет действительного сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании, смогут свободно получать любые услуги и посещать мероприятия.

В то же время для этой возрастной группы сохранена такая мера эпидемиологической безопасности, как скрининг-тестирование в учебных заведениях, чтобы по возможности раньше выявить случаи заражения.

Также сохранено требование носить маски для лица в возрастной группе старше семи лет. В образовательных учреждениях и общественном транспорте дети могут использовать тканевые гигиенические маски, при посещении публичных мероприятий и получении других услуг дети старше 12 лет должны пользоваться медицинскими масками или респираторами, а дети в возрасте до 12 лет могут пользоваться тканевыми масками.

Также поправки предусматривают, что учащиеся школ, воспитанники учреждений дошкольного образования и их работники могут не соблюдать домашний карантин, если имеют статус контактного лица, при условии, что в учреждениях образования проводится регулярный скрининг на Covid-19.

Если выявлен случай Covid-19 в семье ребенка, о том, что он является контактным лицом, необходимо уведомить учреждение образования, чтобы его руководство могло принять решение о дополнительных мерах безопасности, например, наблюдении за состоянием здоровья учащихся и работников, дополнительном тестировании и др.

В свою очередь в учреждениях дошкольного образования домашний карантин можно не соблюдать только в тех случаях, когда контакт с инфицированным человеком произошел за пределами семьи.