Павлютс: осенью может начаться новая волна Covid-19
Нужно считаться с тем, что осенью может начаться новая волна Covid-19, заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
Нужно считаться с тем, что осенью может начаться новая волна Covid-19, заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
"Никто с уверенностью не может сейчас сказать, как именно будут развиваться события. Мы должны считаться с тем, что осенью может последовать еще одна волна пандемии. Какая, на основе какого подвида - в настоящее время это невозможно определить", - сказал министр.
Поэтому, по его мнению, необходимо использовать последующие месяцы, чтобы подготовиться к будущему и отреагировать на различное развитие событий.
"Если необходимо, еще раз провести бустерную вакцинацию людей старшего поколения и т.п.", - сказал Павлютс.