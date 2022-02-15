Вт, 15.02.2022
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Виталий Кличко, мэр Киева
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Павлютс: осенью может начаться новая волна Covid-19

ФОТО: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Нужно считаться с тем, что осенью может начаться новая волна Covid-19, заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

"Никто с уверенностью не может сейчас сказать, как именно будут развиваться события. Мы должны считаться с тем, что осенью может последовать еще одна волна пандемии. Какая, на основе какого подвида - в настоящее время это невозможно определить", - сказал министр.

Поэтому, по его мнению, необходимо использовать последующие месяцы, чтобы подготовиться к будущему и отреагировать на различное развитие событий.

"Если необходимо, еще раз провести бустерную вакцинацию людей старшего поколения и т.п.", - сказал Павлютс.


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