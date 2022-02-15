Вт, 15.02.2022
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Янис Гарисонс, госсекретарь Минобороны
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Минздрав: требования бустерной вакцинации для получения услуг, скорее всего, не будет

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

Требование бустерной вакцинации от Covid-19 для получения конкретных услуг, скорее всего, не вступит в силу, сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Вначале планировалось, что такое требование начнет действовать с 15 февраля, однако после консультаций в коалиции срок был перенесен на 1 марта, а теперь, по словам Павлютса, перенесен еще раз - на 1 апреля, что означает, что требование о бустерной вакцинации для получения услуг, скорее всего, не вступит в силу вообще.

По словам главы Минздрава, такое решение партнеры по коалиции аргументировали тем, что на несколько недель не стоит вводить дополнительные принудительные меры, которые создадут большие неудобства по крайней мере для части людей.


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