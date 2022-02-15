Минздрав: требования бустерной вакцинации для получения услуг, скорее всего, не будет

Вначале планировалось, что такое требование начнет действовать с 15 февраля, однако после консультаций в коалиции срок был перенесен на 1 марта, а теперь, по словам Павлютса, перенесен еще раз - на 1 апреля, что означает, что требование о бустерной вакцинации для получения услуг, скорее всего, не вступит в силу вообще.