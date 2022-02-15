Минздрав: требования бустерной вакцинации для получения услуг, скорее всего, не будет

Вначале планировалось, что такое требование начнет действовать с 15 февраля, однако после консультаций в коалиции срок был перенесен на 1 марта, а теперь, по словам Павлютса, перенесен еще раз - на 1 апреля, что означает, что требование о бустерной вакцинации для получения услуг, скорее всего, не вступит в силу вообще.
По словам главы Минздрава, такое решение партнеры по коалиции аргументировали тем, что на несколько недель не стоит вводить дополнительные принудительные меры, которые создадут большие неудобства по крайней мере для части людей.