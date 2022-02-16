У берегов Канады затонул корабль из Испании: есть погибшие и пропавшие без вести

Три члена экипажа корабля были спасены, сообщил лейтенант Брайан Оуэн, представитель Объединенного спасательно-координационного центра. Он не исключил, что может удастся найти и других выживших, но эта возможность из-за неблагоприятных погодных условий снижается.

По его словам, погода у побережья Ньюфаундленда очень сложная, с плохой видимостью и волнами до четырех метров в высоту.

В спасательной операции участвовали самолет, вертолет и корабль береговой охраны.

Пресс-секретарь испанского правительства Исбел Родригес предупредила, что в результате аварии могли погибнуть много людей.

Корабль длиной 50 метров затонул в понедельник в 463 километрах от побережья Ньюфаундленда. Корабль Villa de Pitanxo базировался в порту испанского региона Галисия и на момент аварии на нем были 24 человека.

Министерство транспорта Испании заявило, что на корабле было 16 испанских, пять перуанских и три пассажира из Ганы.