Депутаты спорят, храм разрушается. Что будет с Церковью Святого Петра?

Пока политики спорят и обсуждают все юридические нюансы законопроекта и исторические факты, которые должны быть включены в документ, церковь постепенно разрушается.

Между тем очередное заседание комиссии Сейма по образованию, культуре и науке, на котором рассматривался этот вопрос, не отличалось от предыдущих, и обсуждение пошло по кругу. Депутаты спорили о том, следует ли фиксировать в законе тот или иной исторический факт, например, роль католической церкви в становлении гуманизма или роль балтийских немцев в сохранении культурных и исторических ценностей.