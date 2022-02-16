Депутаты спорят, храм разрушается. Что будет с Церковью Святого Петра?

Пока политики спорят и обсуждают все юридические нюансы законопроекта и исторические факты, которые должны быть включены в документ, церковь постепенно разрушается.
Недавно архитектор Петерис Блумс выразил обеспокоенность ее угрожающим состоянием. Депутат Сейма Ингуна Рибена, проходя мимо храма, видела, как ходит ходуном его крыша.
Между тем очередное заседание комиссии Сейма по образованию, культуре и науке, на котором рассматривался этот вопрос, не отличалось от предыдущих, и обсуждение пошло по кругу. Депутаты спорили о том, следует ли фиксировать в законе тот или иной исторический факт, например, роль католической церкви в становлении гуманизма или роль балтийских немцев в сохранении культурных и исторических ценностей.