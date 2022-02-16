Ср, 16.02.2022
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Эдвард Смилтенс, вице-мэр Риги
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Депутаты спорят, храм разрушается. Что будет с Церковью Святого Петра?

Pēterbaznīca 2004. gadā ФОТО: AFI

Вопрос о правах собственности на церковь Петра в Риге до сих пор не решен. Хотя чаши весов склоняются в пользу Латвийской евангелическо-лютеранской церкви (LELB), Рижская дума и Латвийская римско-католическая церковь также имеют свои интересы, которые нельзя не учитывать, передает Diena.

Пока политики спорят и обсуждают все юридические нюансы законопроекта и исторические факты, которые должны быть включены в документ, церковь постепенно разрушается.

Недавно архитектор Петерис Блумс выразил обеспокоенность ее угрожающим состоянием. Депутат Сейма Ингуна Рибена, проходя мимо храма, видела, как ходит ходуном его крыша.

Между тем очередное заседание комиссии Сейма по образованию, культуре и науке, на котором рассматривался этот вопрос, не отличалось от предыдущих, и обсуждение пошло по кругу. Депутаты спорили о том, следует ли фиксировать в законе тот или иной исторический факт, например, роль католической церкви в становлении гуманизма или роль балтийских немцев в сохранении культурных и исторических ценностей.


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