Советчиков много, делающих мало. Флаг тоже поможет Украине

И это совсем не правильный способ критиковать кого-то или помогать в чем-то.
Самое идиотское в аргументе "лучше бы" то, что он может использоваться в любой ситуации. Вообще.
- Мы вывесили флаг, чтобы поддержать Украину.
- Лучше бы беженцев приняли.
- Мы подняли зарплаты врачам и учителям.
- Лучше бы политикам понизили.
- Мы придумали лекарство от рака.
- Лучше бы и от ВИЧ придумали.
В общем, все как в старой притче про осла.
При этом, формально в этих фразах есть конструктив. И этим и прикрываются советчики "Мы же не только критикуем, но и предлагаем". Вот только, на самом деле, это ни черта не конструктив, а просто сарказм и желание показать, как ты прав, а все остальные неправы.
Как правильно советовать
И, если для политической борьбы важнее просто быть (или хотя бы казаться) лучше оппонента, и такие аргументы вполне себе прием; то для обычной жизни следует несколько изменить свои формулировки. Если вы, конечно, хотите быть услышанными, а не посланными...
Специалисты по коммуникации предлагают несколько методов. Я расскажу про два. Они самые простые в употреблении и покажут нам основные принципы критики, которые вы можете взять на вооружение.
Многим он кажется слишком искусственным, но все лучше, чем метод "а мог бы".
Все очень просто - свою критику нужно охватить положительными вещами. Найти эти положительные вещи иногда бывает сложной задачей, но я в вас верю.
Например: изменить подсветку и поднять украинские флаги - это классная, визуально понятная идея. Молодцы, что так придумали. Но было бы неплохо к этому добавить еще и материальную помощь. Скажем, более удобные условия для украинского бизнеса. Это поможет и им, и латвийской экономике. Вы большие молодцы, что помогаете Украине - так держать!
В неправильных руках (или, вернее, губах) этот метод тоже может стать источником сарказма. Так что думайте о правильных формулировках.
Но действует этот метод так. Вы не оцениваете аргументы и не высказываете свое мнение. А просто задаете вопросы относительно слабых моментов. Исключительно, повторюсь, с целью помочь, а не просто доказать, что вы тут самый умный. Примеры вопросов:
- Какой эффект от вывешивания флага вы ждете? Как его обнаружите?
- Есть ли еще способы помочь Украине?
- Как можно потенциальный исход бизнеса из Украины привлечь в Латвию?
Таким образом вы, во-первых, поможете конкретизировать цель; а, во-вторых, наведете человека на другие мысли и новые углы, которые он, возможно, раньше не видел.
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Разумеется, есть много разных других методов (BOFF, AID и другие), которые просто нагуглить. Но, главное, понять несколько основополагающий принципов.
Когда вы кому-то что-то советуете, то вашей задачей должно быть не доказать свою правоту, а искренне помочь. Не втоптать свою точку зрения в голову другому человека, а дать ему возможность посмотреть с нового угла. Не возвыситься за счет унижения его стараний, а поднять его наверх.
Но это, конечно, только в том случае, если вы хотите помочь. А не просто покрасоваться и погордиться своим умом и сообразительностью.