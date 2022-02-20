Вс, 20.02.2022
Дорога, которая Болдерая - центр, называется "дорога смерти" Андрей Данилевич, водитель общественного транспорта
Андрей Данилевич, водитель общественного транспорта
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Советчиков много, делающих мало. Флаг тоже поможет Украине

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Ладно, отдохнули с песенками и хватит. Новая тема, волнующая "Липину интересно" - Украина. И даже не сама потенциальная война или общее напряжение у границ. А именно то, как латвийские политики реагируют на происходящее. А другие латвийские политики реагируют на реагирование.

Поводом для этого текста стал тик-ток главы фракции "Согласия" в Рижской думе Константина Чекушина (вот, не отпускает меня эта соцсеть вторую статью подряд, а я там даже не зарегистрирован). Но это ни в коем случае не открытое письмо господину Чекушину, и, в целом, не нападка на его партию. Время нападок на все партии придет ближе к выборам.

Но это отличная стартовая точка для разговора о том, как советовать. Но в начале - слово депутату от оппозиции.

Краткое содержание для тех, кто не посмотрел. Господин Чекушин считает, что поднятый флаг Украины и подсветка города в цвета флага - это никакая не поддержка. А вот если бы заявили о приеме беженцев и о том, что готовы учить детей на "понятном языке", то тогда другое дело. Вот Литва, Эстония и Польша так сделали и без всяких флагов.

И, вообще, мол, бизнес мы принять не готовы, белорусский опыт все показал. А вот закупать армейскую технику и объявлять обязательный военный призыв мы всегда рады. И, вообще, судя по такой нашей реакции войны не будет, расходимся.

В начале отмечу пару моментов, с которыми я согласен. Действительно, особенно в случае Беларуси, могли бы и подсуетиться для помощи бизнесу. С Украиной вряд ли бы сработало, они с Польшей и Литвой связаны исторически куда точнее.

Согласен я и с позицией по военной технике. Нам есть куда тратить деньги, кроме закупок танков и автоматов. И уж тем более глупостью считаю обязательный военный призыв.

Но весь остальной текст мне кажется вариацией на тему "Вы неправильно скорбите".

Начнем с фактических ошибок. Министр внутренних дел Мария Голубева внятно и громко высказалась о том, что у Латвии есть план по приему беженцев. Позже она даже назвала конкретное число - до 10 тысяч.

Литва, кстати, вполне себе выставила украинский флаг и выразила солидарность. Так что тут Латвия не одинока.

Ну и белорусский кризис, как не вспомнить. Хотя, помнится, тогда господин Чекушин даже смену флага на бело-красно-белый посчитал уж слишком провокационной.

И, да, возможно смена или поднятие флага - это простой символизм. Но иногда и он может значить очень много. Всегда есть люди, которые это замечают и им приятно. Повесить флаг не так сложно, а если хотя бы пара десятков и пара сотен человек улыбнуться, то замечательно.

Поэтому между ничего не делать и хотя бы вывесить флаг, я лично выбираю хотя бы вывесить флаг. Много труда для этого не требуется, денег из бюджета тоже.

Можно ли сделать что-то еще? Конечно. Мы все тут эксперты по тому, куда лучше тратить деньги, как лучше бороться с пандемией, где лучше искать геополитических друзей.

В принципе, что-то еще и делается. Достаточно ли этого? Судить не мне. Не уверен, что Латвия сейчас в том экономическом состоянии, чтобы помогать кому-то еще материально. Но лишние пушки отдали - и то хорошо.

Как правильно помогать

Но, как я и говорил, этот текст - не очередное открытое письмо. И не попытка решить украинский вопрос за пять минут.

Просто схожую реакцию на любые действия можно встретить у многих людей: и в комментариях к новостям, и в социальных сетях, и в обычной жизни.

"Ты все еще в компьютерные игрушки играешься? Взрослый мужик, лучше бы делом занялся!", "Ты пошел на психолога учиться? Лучше бы нормальную профессию выбрал", "Статья про "Евровидение", правда? Лучше бы поднял серьезные темы, тоже мне журналист", и так далее.

И это совсем не правильный способ критиковать кого-то или помогать в чем-то.

Самое идиотское в аргументе "лучше бы" то, что он может использоваться в любой ситуации. Вообще.

- Мы вывесили флаг, чтобы поддержать Украину.

- Лучше бы беженцев приняли.

- Мы подняли зарплаты врачам и учителям.

- Лучше бы политикам понизили.

- Мы придумали лекарство от рака.

- Лучше бы и от ВИЧ придумали.

В общем, все как в старой притче про осла.

ФОТО: Rus TVNET

При этом, формально в этих фразах есть конструктив. И этим и прикрываются советчики "Мы же не только критикуем, но и предлагаем". Вот только, на самом деле, это ни черта не конструктив, а просто сарказм и желание показать, как ты прав, а все остальные неправы.

Как правильно советовать

И, если для политической борьбы важнее просто быть (или хотя бы казаться) лучше оппонента, и такие аргументы вполне себе прием; то для обычной жизни следует несколько изменить свои формулировки. Если вы, конечно, хотите быть услышанными, а не посланными...

Специалисты по коммуникации предлагают несколько методов. Я расскажу про два. Они самые простые в употреблении и покажут нам основные принципы критики, которые вы можете взять на вооружение.

1. Метод бутерброда

Многим он кажется слишком искусственным, но все лучше, чем метод "а мог бы".

ФОТО: Rus TVNET

Все очень просто - свою критику нужно охватить положительными вещами. Найти эти положительные вещи иногда бывает сложной задачей, но я в вас верю.

Например: изменить подсветку и поднять украинские флаги - это классная, визуально понятная идея. Молодцы, что так придумали. Но было бы неплохо к этому добавить еще и материальную помощь. Скажем, более удобные условия для украинского бизнеса. Это поможет и им, и латвийской экономике. Вы большие молодцы, что помогаете Украине - так держать!

2. Метод Сократа

В неправильных руках (или, вернее, губах) этот метод тоже может стать источником сарказма. Так что думайте о правильных формулировках.

Но действует этот метод так. Вы не оцениваете аргументы и не высказываете свое мнение. А просто задаете вопросы относительно слабых моментов. Исключительно, повторюсь, с целью помочь, а не просто доказать, что вы тут самый умный. Примеры вопросов:

  • Какой эффект от вывешивания флага вы ждете? Как его обнаружите?
  • Есть ли еще способы помочь Украине?
  • Как можно потенциальный исход бизнеса из Украины привлечь в Латвию?

Таким образом вы, во-первых, поможете конкретизировать цель; а, во-вторых, наведете человека на другие мысли и новые углы, которые он, возможно, раньше не видел.

***

Разумеется, есть много разных других методов (BOFF, AID и другие), которые просто нагуглить. Но, главное, понять несколько основополагающий принципов.

Когда вы кому-то что-то советуете, то вашей задачей должно быть не доказать свою правоту, а искренне помочь. Не втоптать свою точку зрения в голову другому человека, а дать ему возможность посмотреть с нового угла. Не возвыситься за счет унижения его стараний, а поднять его наверх.

Но это, конечно, только в том случае, если вы хотите помочь. А не просто покрасоваться и погордиться своим умом и сообразительностью.


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