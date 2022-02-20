Советчиков много, делающих мало. Флаг тоже поможет Украине

И это совсем не правильный способ критиковать кого-то или помогать в чем-то.

Самое идиотское в аргументе "лучше бы" то, что он может использоваться в любой ситуации. Вообще.

- Мы вывесили флаг, чтобы поддержать Украину.

- Лучше бы беженцев приняли.

- Мы подняли зарплаты врачам и учителям.

- Лучше бы политикам понизили.

- Мы придумали лекарство от рака.

- Лучше бы и от ВИЧ придумали.

В общем, все как в старой притче про осла.

ФОТО: Rus TVNET

При этом, формально в этих фразах есть конструктив. И этим и прикрываются советчики "Мы же не только критикуем, но и предлагаем". Вот только, на самом деле, это ни черта не конструктив, а просто сарказм и желание показать, как ты прав, а все остальные неправы.

Как правильно советовать

И, если для политической борьбы важнее просто быть (или хотя бы казаться) лучше оппонента, и такие аргументы вполне себе прием; то для обычной жизни следует несколько изменить свои формулировки. Если вы, конечно, хотите быть услышанными, а не посланными...

Специалисты по коммуникации предлагают несколько методов. Я расскажу про два. Они самые простые в употреблении и покажут нам основные принципы критики, которые вы можете взять на вооружение.

1. Метод бутерброда

Многим он кажется слишком искусственным, но все лучше, чем метод "а мог бы".

ФОТО: Rus TVNET

Все очень просто - свою критику нужно охватить положительными вещами. Найти эти положительные вещи иногда бывает сложной задачей, но я в вас верю.

Например: изменить подсветку и поднять украинские флаги - это классная, визуально понятная идея. Молодцы, что так придумали. Но было бы неплохо к этому добавить еще и материальную помощь. Скажем, более удобные условия для украинского бизнеса. Это поможет и им, и латвийской экономике. Вы большие молодцы, что помогаете Украине - так держать!

2. Метод Сократа

В неправильных руках (или, вернее, губах) этот метод тоже может стать источником сарказма. Так что думайте о правильных формулировках.

Но действует этот метод так. Вы не оцениваете аргументы и не высказываете свое мнение. А просто задаете вопросы относительно слабых моментов. Исключительно, повторюсь, с целью помочь, а не просто доказать, что вы тут самый умный. Примеры вопросов:

Какой эффект от вывешивания флага вы ждете? Как его обнаружите?

Есть ли еще способы помочь Украине?

Как можно потенциальный исход бизнеса из Украины привлечь в Латвию?

Таким образом вы, во-первых, поможете конкретизировать цель; а, во-вторых, наведете человека на другие мысли и новые углы, которые он, возможно, раньше не видел.

***

Разумеется, есть много разных других методов (BOFF, AID и другие), которые просто нагуглить. Но, главное, понять несколько основополагающий принципов.

Когда вы кому-то что-то советуете, то вашей задачей должно быть не доказать свою правоту, а искренне помочь. Не втоптать свою точку зрения в голову другому человека, а дать ему возможность посмотреть с нового угла. Не возвыситься за счет унижения его стараний, а поднять его наверх.