Латвия не будет перевозить посольство на Украине

В понедельник, 14 февраля, США заявили, что переводят посольство на Украине из столицы Киева во Львов, на запад страны, объяснив этот шаг резким ускорением концентрации российских войск у границ Украины.

По словам Пелшса, посольство Латвии в Киеве имеет тесные связи с украинским правительством и властями, поэтому переезда не планирует. При этом есть планы эвакуации посольства, которые могут быть задействованы в случае необходимости.

Говоря о том, как агрессивное отношение России к Украине может повлиять на ситуацию с безопасностью в Латвии, госсекретарь МИД заявил, что за последние годы была проделана большая работа для обеспечения безопасности Латвии. Кроме того, Латвия является членом НАТО.

"У нас есть профессиональные вооруженные силы, а также поддержка союзников. В настоящее время прямой военной угрозы для Латвии нет", - заявил Пелшс, добавив, что

нельзя исключать гибридные атаки на Латвию.

По словам госсекретаря, хотя прямой военной угрозы для Латвии нет, гражданам, находящимся в настоящее время на территории Украины, настоятельно рекомендуется покинуть ее как можно скорее с учетом возможного сценария эскалации. Госсекретарь МИД выразил надежду, что этот сценарий не осуществится, но в случае обострения ситуации МИД и посольству Латвии в Киеве будет крайне сложно помочь гражданам выбраться с Украины.

По данным Управления по делам гражданства и миграции, на Украине постоянно проживает около 900 граждан Латвии, а в целом там находятся несколько тысяч латвийцев. Около 2000 граждан Латвии в пятницу и воскресенье получили от МИД сообщение о необходимости покинуть Украину. Большинство из них - люди, уехавшие ненадолго.