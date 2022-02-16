Ср, 16.02.2022
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Юлия Навальная
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Водитель высадил ребенка из автобуса в темноте на оживленной трассе

11 февраля 2022 года девочка по ошибке села в автобус этой компании, который шел из Даугавпилса в Ригу. Водитель высадил ребенка на трассе примерно в трех км от автовокзала, не сообщив об этом ни диспетчеру, ни родителям девочки ФОТО: Lux Express (фото со страницы компании на Facebook)

Привычная дорога до дома для восьмилетней девочки обернулась большим стрессом — сев не в тот автобус, она сообщила об этом водителю, и он высадил ее на оживленной трассе, в темноте и на холод. В этой истории, которую "Чайке" рассказал отец девочки, все закончилось хорошо, и мы публикуем ее, чтобы напомнить: подобные случаи недопустимы, и их можно избежать.

Что произошло

Папа рассказал, что в пятницу, 11 февраля, девочка купила билет в кассе Даугавпилсской автостанции на рейс Даугавпилс - Шенгейда с временем отправления в 17:35 с первой платформы. Цена билета была 8 евроцентов. Поскольку девочка из многодетной семьи, на билет действует скидка в 90%. Придя на платформу в 17:20, девочка увидела, что автобус уже стоит, и зашла в него. Водитель проверил билет и чек, и она прошла в салон. Когда автобус выехал, она поняла, что он едет не по привычному ей маршруту, и позвонила отцу. "Я сказал ей, чтобы она подошла к водителю и объяснила ситуацию. Когда через пару минут я перезвонил, ребенок уже стоял на дороге за пределами города, в темноте и на холоде", - рассказывает мужчина. Выяснение, где находится девочка, чтобы приехать и забрать ее, заняло немало времени, и все эти минуты перепуганный ребенок находился один, в темноте, на холоде и на дороге, по которой особенно по вечерам интенсивное движение. По словам папы, водитель высадил ее сразу за Даугавпилсской крепостью, рядом с местом, где когда-то находился стадион "Даугава".

Как отреагировал перевозчик

Отец понял, что дочка села не в свой автобус, а в автобус компании Lux Express. Рейс Даугавпилс - Рига отправляется с той же самой первой платформы в 17:25. Как водитель мог взять на дальний рейс ребенка без сопровождения? Как он проверял билет, в котором были указаны совсем другая цена и совсем другое направление? И главное: как он мог высадить ребенка, не проинформировав родителей или диспетчера, причем высадить не на автобусной остановке, а просто посреди дороги?

Все эти вопросы мужчина задал компании в письме, приложив к нему билет и чек за билет. В Lux Express отреагировали быстро, 14 февраля прислав ответ с извинениями. В нем говорилось, что данные билета не были проверены, потому что ребенок зашел в автобус и занял место, пока водитель загружал багаж других пассажиров. Сопровождающий восьмилетнему ребенку не требуется. Дальнейшее поведение водителя компания назвала абсолютно недопустимым. В ситуации обещали разобраться, передав жалобу ответственным лицам и переговорив с водителем.

На следующий день отцу девочки позвонили из компании и снова принесли извинения. "Они просмотрели видеозаписи из автобуса, на которых видно, что водитель находился в салоне и проверил у ребенка билет. Я попросил их провести инструктаж для водителей. Все извинения мы получили, спасибо, во всем разобрались. Компания возместила финансовые и моральные издержки".

Ошибка водителя

"Чайка" отправила запрос в компанию и уже на следующий день получила ответ от члена правления Lux Express Ингмара Рооса. В письме отмечается, что ошибку совершил водитель, не проверив подробно все детали поездки, указанные в билете. "Водитель автобуса должен был сразу выяснить, что это билет на другой рейс, и тогда ребенок остался бы ждать нужного автобуса на автовокзале Даугавпилса. Поняв, что это не тот автобус, ребенок обратился к водителю автобуса и сообщил об этом. Автобус остановился примерно в 3-3,5 км от автовокзала у Николаевских ворот, и ребенок вышел из него. Однако высаживать детей без предварительного уведомления и согласования ситуации с диспетчером – совершенно неприемлемо", - говорит Ингмар Роос, подчеркивая, что подобные случаи идут вразрез со стандартами обслуживания Lux Express, и компания сделает все возможное, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Не допустить трагедии

"Главное, чтобы такое не повторялось - ведь подобное может случиться с кем угодно и где угодно, и с ребенком, и со взрослым или пожилым человеком", - солидарен с перевозчиком отец девочки. В этот раз все обошлось, стороны цивилизованно решили проблему, но так бывает не всегда.

Камеры в автобусах, конечно, очень полезные устройства. Ситуация, когда человек может перепутать автобус, не уникальна, все мы люди, и бывают разные обстоятельства. Стечение обстоятельств. Важно, как при этом реагируют другие люди - чужие. Водитель, другие пассажиры.

Всю Латвию летом 2017 года потрясла история пятилетнего Вани Берладина из Лиепаи. Мальчик утром 1 июля сел в городской автобус, пересев затем в маршрутку. У него не было с собой ни денег, ни телефона. А потом он пропал, его искали тысячи людей в течение десяти дней. 11 июля его нашли мертвым в лесу, в 20 км от дома. Писали об этом разные СМИ, пресса и ответственные органы приходили к выводу, что трагедия произошла из-за рокового стечения обстоятельств и равнодушия людей. Были нарушены и законодательные требования. Похожие ситуации происходили и происходят, например, в России. И в Латвии, конечно, тоже.

Как избежать таких случаев? Никакая инструкция не сможет предусмотреть всех ситуаций. Разумеется, водители не должны вести себя подобным образом. Если ребенок едет один, даже если несколько остановок, он всегда должен быть на связи с родителями. Важно изучить привычные маршруты, по которым ездит ребенок.

А всем нам важно не быть равнодушными к чужой беде и не бояться просить помощи, если она требуется.


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