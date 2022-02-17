Чт, 17.02.2022
Я сказал ей, чтобы она подошла к водителю и объяснила ситуацию. Когда через пару минут я перезвонил, ребенок уже стоял на дороге за пределами города, в темноте и на холоде. Отец девочки, которую высадили из автобуса на шоссе
Отец девочки, которую высадили из автобуса на шоссе

Еще два члена правления уходят из Латвийского общества врачей
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Алвилс Крамс ФОТО: LETA

Руководитель Латвийской ассоциации врачей туберкулеза и заболеваний легких Алвилс Крамс и врач-кардиолог Густавс Латковскис приняли решение выйти из правления Латвийского общества врачей (LĀB).

Как сообщает Ziņu dienests на LTV в Twitter, кардиолог Латковскис также покинул правление LĀB. Латковскис уже отмечал, что дорабатывает в правлении Общества и в Комиссии по сертификации последние дни, сообщает LTV.

В среду состоялось общее собрание LĀB, на котором присутствовало 114 членов. Большинство из них - 101 - в онлайн-формате. Ранее общее собрание, назначенное на 13 января, не состоялось из-за отсутствия кворума.

"На самом деле мне было немного грустно. Президент воспользовался случаем, чтобы похвалить себя. Было предложение от более молодого коллеги созвать внеочередное общее собрание и переизбрать правление и другие учреждения.

Юристы пояснили, что если такого вопроса нет в повестке дня, то мы не можем за него голосовать. Я лично считаю, что Илзе Айзсилниеце несправедлива по отношению к правлению, к врачам, к обществу.

На данный момент мне кажется, что для меня было бы немного токсично оставаться в составе правления. По отношению к себе это тоже было бы нечестно", - прокомментировал свое решение Алвилс Крамс.

О спорах в Обществе врачей сообщалось несколько раз, и за последние месяцы несколько врачей покинули правление.


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