Еще два члена правления уходят из Латвийского общества врачей

Как сообщает Ziņu dienests на LTV в Twitter, кардиолог Латковскис также покинул правление LĀB. Латковскис уже отмечал, что дорабатывает в правлении Общества и в Комиссии по сертификации последние дни, сообщает LTV.

В среду состоялось общее собрание LĀB, на котором присутствовало 114 членов. Большинство из них - 101 - в онлайн-формате. Ранее общее собрание, назначенное на 13 января, не состоялось из-за отсутствия кворума.

"На самом деле мне было немного грустно. Президент воспользовался случаем, чтобы похвалить себя. Было предложение от более молодого коллеги созвать внеочередное общее собрание и переизбрать правление и другие учреждения.

Юристы пояснили, что если такого вопроса нет в повестке дня, то мы не можем за него голосовать. Я лично считаю, что Илзе Айзсилниеце несправедлива по отношению к правлению, к врачам, к обществу.

На данный момент мне кажется, что для меня было бы немного токсично оставаться в составе правления. По отношению к себе это тоже было бы нечестно", - прокомментировал свое решение Алвилс Крамс.