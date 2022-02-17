Стакис: на содержание улиц Риги по-прежнему не хватает средств

По словам Стакиса, Рижское самоуправление могло бы сделать гораздо больше, в том числе привести в порядок ухабистые улицы Риги, если бы город не лишился этих средств.

Стакис считает, что привлечение инвестиционных проектов в Ригу под его руководством идет неплохо - экономическое развитие в городе есть и будет.

На содержание рижских улиц по-прежнему не хватает средств - для этого ежегодно требуется около 40 млн евро, предыдущее руководство думы выделяло до 20 млн евро, на этот год запланировано 24 млн евро, но нужно больше.

По словам политика, единственно правильный путь - это капитальная реконструкция улиц, а не латание ям, но погодные условия не позволяют сделать это раньше мая.

Стакис по-прежнему защищает столбики, установленные на улицах в центре Риги, как дешевое и хорошее решение.

В ближайшие недели будет завершено оформление документов по реконструкции Деглавского моста. Мэр признал, что необходимо внести некоторые коррективы, прежде чем мост можно будет сдать в эксплуатацию.