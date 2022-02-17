Чт, 17.02.2022
Я сказал ей, чтобы она подошла к водителю и объяснила ситуацию. Когда через пару минут я перезвонил, ребенок уже стоял на дороге за пределами города, в темноте и на холоде. Отец девочки, которую высадили из автобуса на шоссе
Отец девочки, которую высадили из автобуса на шоссе
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Covid-19 ⟩ Россияне вскоре смогут въехать в Латвию, но есть два требования

Аэропорт "Рига" ФОТО: Publicitātes foto

Латвия упрощает въезд в страну для граждан России. С 1 марта россияне смогут въехать в Латвию, предъявив отрицательный тест на Covid-19, подтвердил RUS TVNET парламентский секретарь Министерства иностранных дел Янис Бекерис.

Как сообщал RUS TVNET, Латвия откажется от деления стран на группы риска, но сохранит контроль медицинских документов. При этом сохраняются условия выдачи и использования цифровых ковид-сертификатов ЕС, то есть въезд в Латвию по-прежнему возможен только при предъявлении сертификата о вакцинации, перенесенном заболевании или тесте, если лицо въезжает из страны, не присоединившейся к системе сертификатов ЕС.

В результате въезд станет более доступным, в том числе из России, откуда въезд был возможен только в значимых случаях, пояснил Бекерис.

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Так как в России нет единого европейского сертификата, въехать можно будет с отрицательным тестом.

Однако следует помнить, что гражданам России для въезда в Латвию нужна виза. 

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Изменения вступят в силу с 1 марта.

Уже сообщалось, что после окончания режима чрезвычайной ситуации, то есть с 1 марта, будут отменены требования о соблюдении самоизоляции после въезда в Латвию. Как пояснили в Минздраве, при нынешней заболеваемости в Латвии завозные случаи не создают дополнительной нагрузки для безопасности общества.

Также будет приостановлено использование платформы Covidpass.lv.

В целях уменьшения путаницы для пассажиров изменен общий подход к эпидемиологической безопасности - Латвия откажется от деления стран на группы риска, но сохранит контроль медицинских документов. То есть сохраняется условие, что въезд в Латвию возможен только при предъявлении сертификата о вакцинации, перенесенном заболевании или тесте, если лицо въезжает из страны, не присоединившейся к системе сертификатов ЕС.

В то же время Центр профилактики и контроля заболеваний продолжит публиковать на своем веб-сайте списки стран по заболеваемости Covid-19, чтобы выявлять страны особо высокого риска. Поправки предусматривают особые меры безопасности при въезде из таких стран, например, запрет на въезд без уважительной причины, тест на въезде в Латвию. Это могут быть, например, страны, где выявляются новые штаммы Covid-19.

Сертификаты не требуются для детей в возрасте до 12 лет.


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