Covid-19 ⟩ Россияне вскоре смогут въехать в Латвию, но есть два требования

Как сообщал RUS TVNET, Латвия откажется от деления стран на группы риска, но сохранит контроль медицинских документов. При этом сохраняются условия выдачи и использования цифровых ковид-сертификатов ЕС, то есть въезд в Латвию по-прежнему возможен только при предъявлении сертификата о вакцинации, перенесенном заболевании или тесте, если лицо въезжает из страны, не присоединившейся к системе сертификатов ЕС.

В результате въезд станет более доступным, в том числе из России, откуда въезд был возможен только в значимых случаях, пояснил Бекерис.

Так как в России нет единого европейского сертификата, въехать можно будет с отрицательным тестом.

Однако следует помнить, что гражданам России для въезда в Латвию нужна виза.

Изменения вступят в силу с 1 марта.

Уже сообщалось, что после окончания режима чрезвычайной ситуации, то есть с 1 марта, будут отменены требования о соблюдении самоизоляции после въезда в Латвию. Как пояснили в Минздраве, при нынешней заболеваемости в Латвии завозные случаи не создают дополнительной нагрузки для безопасности общества.

Также будет приостановлено использование платформы Covidpass.lv.

В целях уменьшения путаницы для пассажиров изменен общий подход к эпидемиологической безопасности - Латвия откажется от деления стран на группы риска, но сохранит контроль медицинских документов. То есть сохраняется условие, что въезд в Латвию возможен только при предъявлении сертификата о вакцинации, перенесенном заболевании или тесте, если лицо въезжает из страны, не присоединившейся к системе сертификатов ЕС.

В то же время Центр профилактики и контроля заболеваний продолжит публиковать на своем веб-сайте списки стран по заболеваемости Covid-19, чтобы выявлять страны особо высокого риска. Поправки предусматривают особые меры безопасности при въезде из таких стран, например, запрет на въезд без уважительной причины, тест на въезде в Латвию. Это могут быть, например, страны, где выявляются новые штаммы Covid-19.