Депозитная плата не влияет на повышение цен на продукты: как это работает?

0,10 евро как дополнительная мотивация для покупателей напитков
Принцип действия депозитной системы предусматривает, что за каждую депозитную упаковку, маркированную латвийским знаком депозита, покупатель должен вносить депозитную плату в размере 0,10 евро.
Сделанный платеж является не удорожанием продукта, а залогом,
который дает покупателю после опустошения приобретенной упаковки дополнительную мотивацию не выбрасывать ее в бытовые отходы или в окружающую среду, а сдавать обратно в депозитную систему, обеспечивая таким образом переработку упаковки и сохранение окружающей среды. К сожалению, большая часть населения отходы не сортирует – как свидетельствуют данные, из всех выпущенных пластмассовых упаковок собираются и перерабатываются лишь 35%, поэтому система депозита и депозитная плата являются хорошо зарекомендовавшим себя в мире способом побуждения к сортировке упаковок для той части общества, которая до сих пор этого не делала.
Оборот депозитной платы в системе депозита
Депозитная плата должна проделать долгий путь через всех участников оборота напитков, чтобы в конце цикла снова оказаться в кошельке потребителя. Сначала, производя напитки в депозитной упаковке и выпуская их на латвийский рынок, производители платят оператору системы депозита депозитную плату за каждую выпущенную на рынок упаковку напитков. Когда дальше продукт попадает на полки магазинов,
продавец платит депозитную плату производителю за каждую приобретенную единицу депозитной упаковки.
Затем продавец получает выплаченную производителю депозитную плату обратно, продавая напиток покупателю, а конечный пользователь получает обратно внесенную депозитную плату, когда сдает депозитную упаковку в систему депозита.