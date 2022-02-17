Депозитная плата не влияет на повышение цен на продукты: как это работает?

который дает покупателю после опустошения приобретенной упаковки дополнительную мотивацию не выбрасывать ее в бытовые отходы или в окружающую среду, а сдавать обратно в депозитную систему, обеспечивая таким образом переработку упаковки и сохранение окружающей среды. К сожалению, большая часть населения отходы не сортирует – как свидетельствуют данные, из всех выпущенных пластмассовых упаковок собираются и перерабатываются лишь 35%, поэтому система депозита и депозитная плата являются хорошо зарекомендовавшим себя в мире способом побуждения к сортировке упаковок для той части общества, которая до сих пор этого не делала.