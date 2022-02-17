Белорус в Валмиере пытался вскрыть банкомат и поранил полицейского. Теперь его судят

Обвиняемый в 2021 году в ночь на 10 августа в Валмиере в составе группы лиц по предварительному сговору (как минимум с двумя другими лицами, личность которых не установлена) отправился к банкомату с целью кражи денег.

Подсудимый газовым паяльником прорезал отверстие в передней панели банкомата, чтобы получить доступ к проводам. Когда он пытался срезать с проводов изоляцию захваченным им канцелярским ножом, его остановили сотрудники полиции самоуправления.

Обвиняемый, пытаясь уйти от сотрудников полиции, напал на одного из них с ножом и поранил ему руку.