Фото, видео ⟩ На востоке Украины артиллерийский заряд попал в детский сад

Общественная организация "Повернись живим", оказывающая поддержку украинской армии, сообщает, что ни один ребенок не пострадал, но двое воспитателей получили сотрясение мозга.

"Российские оккупационные силы с особым цинизмом обстреляли населенный пункт Станица Луганская. Заряд тяжелой артиллерии, примененной террористами, попал в детский сад", - сообщили в пресс-службе Вооруженных сил Украины.

По данным "Укринформа", половина жителей Станицы Луганской осталась без электричества.

Боевики также обстреляли населенный пункт Марьинка в Донецкой области недалеко от линии фронта, где снаряд попал в центр города, в результате чего под завалами пострадали несколько местных жителей. Также обстреляно было село Тарамчук у линии фронта, где снаряды повредили линии электропередач, оставив село без электричества.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не упомянул о раненых, но осудил расстрел Станицы Луганской. "Мы призываем всех партнеров осудить грубое нарушение Россией Минских соглашений в этой и без того напряженной ситуации", - сказал он.

Украинская армия и пророссийские боевики обвинили в стрельбе друг друга. Боевики Донбасса обвинили Киев в нарушении Минских соглашений, отметив, что за последние сутки ситуация на линии соприкосновения ощутимо обострилась.

Агентство РИА сообщило, что представители самопровозглашенной Луганской народной республики в четверг обвинили украинскую армию в использовании тральщиков, гранатометов и пулеметов, что нарушает Минские соглашения. "Укринформ" сообщает, что за последние сутки пророссийские боевики нарушили режим прекращения огня восемь раз.