Теперь полицейские в Латвии смогут ограждать жертву от насильника без заявления

В прошлом году полиция зарегистрировала более 10 000 семейных конфликтов, когда требовалось вмешательство полицейских. В более чем 4000 случаев полиция констатировала риски насилия. Хотя не во всех случаях семейных конфликтов присутствует насилие, практика показывает, что достаточно часто такая мера, как ограждение от насильника, могла бы применяться, если бы потерпевшая сторона выразила такое желание.

Ранее полиция не имела права принимать решения об ограждении от насильника без письменного заявления пострадавшей стороны. Вступившие в силу сегодня поправки к закону "О полиции" дают такие полномочия полицейским.

Решения об ограждении потерпевшего от насильника будут приниматься на основе оценки рисков насилия на месте происшествия. При этом должен быть получен определенный объем информации, которая указывает на риск насилия, проведен опрос потерпевшей стороны на месте происшествия и получены другие доказательства возможного насилия.

Как подчеркнул начальник Госполиции Арманд Рукс, изменения в законе - следующий шаг по обеспечению немедленной защиты пострадавших от насилия лиц, которым теперь полиция сможет более эффективно помогать, ограждая их от насильника.