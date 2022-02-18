Обстрел детского сада в Станице Луганской на Донбассе: что известно

"Ключевым сейчас является зафиксировать для всего мира, что эти снаряды прилетели со временно оккупированных территорий Украины, которые контролирует Россия", - сказал он на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в четверг.

"С 2014 года мы уже видели все: провокации, безосновательные обвинения, искажение реальности, целью которых было возложение ответственности за обострение на Украину, найти оправдания для России и дать ей дополнительные причины для эскалации" - добавил он.

"Мы обратились ко всем международным партнерам с призывом немедленно осудить серьезное нарушение минских договоренностей со стороны России", - сообщил глава украинского МИД.

В Кремле после новостей в Станице Луганской заявили, что "ситуация очень и очень опасна".

"Никто, ни один западный представитель, не говорит об огромном ударном потенциале украинских вооруженных сил на линии разграничения. А вместе с провокационными действиями, которые только усилились за последние сутки или несколько суток, это очень и очень опасная ситуация", - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

Что говорят на Западе

Глава МИД Польши и действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау, комментируя обстрелы, призвал стороны к немедленной деэскалации.

"Любое применение силы, особенно против гражданского населения и объектов критической инфраструктуры, недопустимо. Мы вновь заявляем о нашей решительной поддержке всех дипломатических усилий, направленных на разрядку сохраняющейся напряженности и восстановление мира, безопасности и стабильности на востоке Украины", - заявил он.

США и Британия, ожидающие от России в ближайшие дни "операции под чужим флагом", то есть провокации с целью создать повод для вторжения, в четверг повторили свои опасения.

"У нас есть причины верить, что они проводят операцию под фальшивым флагом, чтобы оправдать ввод войск. Все наши данные свидетельствуют, что они готовы вторгнуться на территорию Украины, атаковать ее", - сказал Байден журналистам в четверг.