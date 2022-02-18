Обстрел детского сада в Станице Луганской на Донбассе: что известно

Потом артиллерийским снарядом было также повреждено здание лицея во Врубовке к югу от Луганска.
Об обострении ситуации на линии разграничения в четверг утром сообщали обе стороны конфликта.
В штабе Операции объединенных сил в Донбассе заявили, что по состоянию на 16:00 по местному времени "со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 39 нарушений режима прекращения огня". В штабе ООС приводят список обстрелянных населенных пунктов.
Представители ЛНР еще утром обвинили в обстрелах силы ВСУ.
"ВСУ предпринимает попытки к развязыванию активных боевых действий. Украинская сторона продолжает нарушать взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня. С начала текущих суток украинские военные четыре раза нарушили режим прекращения огня", - говорится в заявлении сепаратистского ополчения, опубликованном рано утром в четверг.
Откуда прилетел снаряд
По информации украинских военных, по Станице Луганской было выпущено 32 снаряда из тяжелого артиллерийского орудия калибра 122 мм. Один снаряд попал в южную стену детского сада.
Как рассказал Би-би-си глава Станицы Луганской Альберт Зинченко, снаряд попал в музыкальную комнату, где занятия в то время не проводились и детей там, к счастью, не было.
Тем не менее пострадали три человека.
"Это охранник, работница прачечной и помощница воспитателя. Все в больнице, контуженные, глухота и стрессовое состояние", - рассказал поселковый руководитель.
Как обратили внимание в аналитической группе Bellingcat (в России признан "иностранным агентом"), проанализировав форму оставленной снарядами воронки на фото, можно сделать вывод, что по станице стреляли с юга.
Кроме того снаряд, попавший в детский сад, угодил именно в южную стену здания, отмечает основатель Bellingcat Элиот Хиггинс. Также к югу от здания детсада заметны воронки от не долетевших до него снарядов.
Сепаратисты, между тем, утверждают, что снаряд прилетел с востока. "Нашими экспертами были детально изучены фотоматериалы и проведен их тщательный анализ, - отметил он. - Расположение здания детского сада, угол, под которым произошло поражение стены, позволили вычислить точную траекторию полета снаряда", - говорится в опубликованном в лояльном им Telegram-канале заявлении, на которое ссылается российское агентство ТАСС.
Что говорят в Киеве и Москве
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сделает все, чтобы донести до мира, что обстрел велся с контролируемой ЛНР и ДНР территории.