Тысячи крещений признали недействительными из-за ошибки священника

В начале февраля Андрес Аранго покинул пост настоятеля церкви Святого Григория в Финиксе, штат Аризона. Его ошибку обнаружило руководство епархии. Напомним, что таинство крещения - одно из важнейших таинств в христианской церкви, которое является неотъемлемым условием спасения в католической теологии.

В ходе расследования выяснилось, что Андрес Аранго во время крещения взрослых и детей на английском и испанском языках произносил фразу "Мы крестим вас во имя Отца и Сына и Святого Духа", а следовало говорить "Я крещу вас во имя Отца и Сына и Святого Духа".

Использование слова "мы" вместо "я" неверно, поскольку человека крестит не община, "а Христос и только Христос, который присутствует во всех таинствах".

В 2020 году Конгрегация доктрины веры в Ватикане уточнила, что при крещении нужно говорить "Я крещу" вместо "Мы крестим".

Все крещения, которые Аранго провел до 17 июня 2021 года, признаны недействительными. Теперь их придется проводить заново. Недействительными признаны и другие таинства (конфирмация и венчание).