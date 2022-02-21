"У нас лучшие дороги за последние 25-30 лет!"

"Если говорить о больших шоссе и государственных дорогах, то состояние сетей государственных дорог в настоящее время самое лучшее за последние 25-30 лет.

И те, кто ездит по нашим государственным дорогам со времен 90-х, способны объективно это оценить и признать", - заявила представитель Latvijas Valsts ceļi Анна Кононова.

По словам Анны Кононовой, в Латвии примерно 20 тыс. км государственных дорог, из них более 10 тыс. км с гравийным покрытием, которые представляют хлопоты водителям, но остальные дороги отремонтированы на деньги европейских фондов и прилично выглядят: "Наши автобаны - это главные дороги, и эти дороги на 80% находятся в хорошем или очень хорошем состоянии".

Качество региональных дорог, также сильно улучшилось за последние два года и причина тому - ковид: "В связи с наступлением ковида два года подряд выделялись деньги на подогрев экономики через строительную отрасль, через дорожное строительство", - пояснила Кононова.

Она признает, что не всегда ремонт был удачным. Так, на некоторых участках появились "летающие камушки" из-под колес автомобилей, одна из причин этого в санкциях в отношении Венесуэлы: "Там есть разные причины, почему так случилось, и технология неудачные, и вместе с санкциями США к Венесуэле у нас больше нет самого качественного венесуэльского битума. Заменили на других производителей, но они не такие качественные".

В зимний период Latvijas Valsts ceļi чинит только опасные ямы, в которых можно серьезно повредить автомобиль:

"Это ямы величиной примерно с лист А4 и достаточно глубокие, где-то 5 см".

Наблюдение за дорогами и появляющимися ямами в Латвии ведется целыми тремя способами. Во-первых, в отношении к государственным дорогами, это каждодневный мониторинг ответственных служб. Во-вторых, автоводители, которые звонят по телефону 80005555 и рассказывают о неприятностях на дорогах. В-третьих, приложение Waze, где можно отмечать ямы и информацией откуда пользуются дорожная служба Latvijas Valsts ceļi.

Скорость реагирования и ремонт дорожного покрытия, говорит представитель Latvijas Valsts ceļi, зависит от класса дороги: "На главной дороге, а это самые загруженные, самые интенсивные дороги, и поэтому на них все происходит самым тщательным, быстрым и добротным способом. И на них быстрее всего должны быть залатаны опасные для движения и безопасности ямы, в течение 24 часов".

Но, если водителю не повезет и он все же повредит свой автомобиль, Анна Кононова дает советы, как можно взыскать ущерб за пробитое колесо или разбитое лобовое стекло:

1. Обязательно вызовите полицию. Без протокола нельзя будет доказать, что авария произошла именно в этой яме.

2. Желательно сделать фото аварии и повреждения автомобиля.

3. Далее отправляем владельцу дороги заявление, прикладываем полицейский протокол и чеки за ремонт авто.

Как определить кому принадлежит дорога? Обычно в населенном пункте владелец дороги - самоуправление. Дороги за городом или большое транзитное шоссе принадлежат государству. Если есть сомнения, то можно позвонить по телефону 80005555.

Более подробные инструкции смотрите на сайте Latvijas Valsts ceļi в разделе часто задаваемые вопросы.