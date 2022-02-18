Питт подал в суд на Джоли из-за продажи части ее имущества российскому миллиардеру

Речь идет о винодельне Château Miraval на юго-востоке Франции, которую бывшие супруги купили в 2008 году. По данным СМИ, она обошлась им в 28,4 миллиона долларов.

Летом 2021 года Джоли сообщила о решении продать свою долю в винодельне. Имя покупателя она не назвала. В сентябре Питт разрешил провести сделку, если он одобрит покупателя. После он узнал, что актриса продала свою долю Tenute del Mondo - дочерней компании Stoli Group, находящейся под контролем российского миллиардера Юрия Шефлера.

Питт полагает, что Джоли намеренно скрыла от него имя покупателя. Сумма сделки держится в тайне. Он требует аннулировать сделку и выплатить ему компенсацию. Актер считает, что участие Шефлера в делах компании "посеяло хаос" в процессе управления.

Издание Forbes оценивает состояние проживающего в Лондоне Юрия Шефлера в 2,6 миллиарда долларов. В 2021 году он занял 58-е место в рейтинге богатейших российских бизнесменов.