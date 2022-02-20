Отар Кушанашвили обвинил "Руки вверх!" в обмане фанатов
Российский телеведущий и журналист Отар Кушанашвили в выпуске шоу на YouTube-канале KTV обвинил группу "Руки вверх!" в обмане фанатов. Об этом пишет Lenta.ru.
Российский телеведущий и журналист Отар Кушанашвили в выпуске шоу на YouTube-канале KTV обвинил группу "Руки вверх!" в обмане фанатов. Об этом пишет Lenta.ru.
Кушанашвили заявил, что ранее работал вместе с группой на концертах. По словам телеведущего, артисты "возили с собой нарисованные клавиши".
Журналист утверждает, что участник группы Алексей Потехин лишь изображал игру на синтезаторе. Отар вспомнил случай, когда картонная конструкция не выдержала и упала.
Свой рассказ Отар Кушанашвили сопровождал грубой лексикой. Впрочем, журналист всегда славился своим дерзким образом.
В программе "Судьба человека" он признавался, что в 90-е продюсер Иван Демидов навязал ему этот дерзкий и наглый образ. Продюсер указал, что им нужен кто-то в кадре, кто будет задавать дерзкие и смелые вопросы. На эту роль был выбран Кушанашвили. Он плавно вошел в роль и стал не просто узнаваем, а даже любим зрителями за свою резкость и прямоту.
Однажды Отар Кушанашвили в "непотребном" состоянии назвал Аллу Пугачеву лошадью Пржевальского. Конфликт дошел до суда. Примадонна обещала "стереть его в порошок".