Отар Кушанашвили обвинил "Руки вверх!" в обмане фанатов

В программе "Судьба человека" он признавался, что в 90-е продюсер Иван Демидов навязал ему этот дерзкий и наглый образ. Продюсер указал, что им нужен кто-то в кадре, кто будет задавать дерзкие и смелые вопросы. На эту роль был выбран Кушанашвили. Он плавно вошел в роль и стал не просто узнаваем, а даже любим зрителями за свою резкость и прямоту.