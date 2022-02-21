Рижский вокзал: вход в пешеходные туннели со стороны рынка закрывают на два года

Для того чтобы попасть на железнодорожные платформы, посетителям вокзала нужно будет воспользоваться входом с улицы Гоголя, Дзирнаву или Привокзальной площади.

Строительная компания призывает пассажиров и посетителей станции проявить понимание и учитывать планируемые изменения пешеходного движения во время строительства, а также соблюдать инструкции, размещенные в прилегающей к вокзалу среде и в здании вокзала. Пассажирам стоит заранее запланировать более раннее прибытие на станцию, чтобы не опоздать на поезд.

Актуальная информация об ограничениях движения для автотранспорта или пешеходов, планируемых во время строительства Rail Baltica, публикуется на сайте Rail Baltica.

Проект Rail Baltica предусматривает строительство железнодорожной линии с европейским стандартом колеи от Таллинна до литовско-польской границы. Ожидается, что стоимость проекта составит 5,8 млрд евро, а железнодорожная линия Rail Baltica будет готова к эксплуатации в 2026 году.