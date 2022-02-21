Затяжной ковид: что мы о нем сейчас уже знаем

Данных о его долговременных последствиях для отдельных людей и общества в целом немного. Пройдут годы, прежде чем мы получим достоверную информацию на сей счет. На сегодня исследователи выявили ряд факторов риска - и такие факторы не одинаковы для всех. И тем не менее, до сих пор остается загадкой, почему у одних людей развивается затяжной ковид, а у других - нет.

Протекает ли затяжной ковид легче при заражении омикрон-вариантом?

"Омикрон" сейчас - доминирующий вариант коронавируса SARS-CoV-2. И многие данные свидетельствуют о том, что в большинстве случаев он вызывает более легкое течение болезни. При этом омикрон-вариант - один из самых заразных, и есть опасения, что огромное количество заболеваний, вызванное инфицированием им, может привести к росту числа случаев длительного ковида.

Вообще вероятность развития последнего выше после тяжелой формы протекания болезни - но, судя по всему, можно получить затяжной ковид независимо от того, была ли у вас она таковой или нет.

Что вызывает длительный ковид?

Длительный ковид определяется как гетерогенный синдром - он может быть вызван различными факторами или их сочетанием. А это означает, что существует не один его вид.

"Есть по крайней мере два разных типа: первый возникает у пациентов с COVID-19, чье заболевание было настолько тяжелым, что их лечили в отделении интенсивной терапии из-за опасного для жизни состояния. Другой тип может возникать у людей с легким или умеренным течением болезни", - поясняет Иоахим Шульце (Joachim Schultze) из Немецкого исследовательского института мозга (DZNE).

Более тяжелая форма затяжного ковида вызвана поражением в результате болезни сразу нескольких органов.

Как лучше поставить диагноз затяжного ковида?

Врачам еще необходимо понять, как долго влияет инфицирование коронавирусом на организм, разобраться в "механизме" воздействия вируса. Исследователи уже делают первые успехи.

Например, офтальмологи в Германии изучали мелкие кровеносные сосуды (капилляры) глаз у пациентов с затяжным ковидом. И установили, что он, по-видимому, влияет на форму некоторых кровеносных сосудов, что может оказать эффект на способность крови циркулировать по телу. Исследование, опубликованное в январе 2022 года, выявило четыре основных фактора риска: высокий уровень РНК SARS-CoV-2 в образцах крови; наличие аутоантител - агрессивных антител, способных атаковать ткани собственного организма; сахарный диабет второго типа; реактивацию ранее перенесенного вируса Эпштейна-Барра.

Исследователи также обнаружили специфические антитела в крови пациентов с затяжным ковидом. Эти результаты показывают, как определенные факторы могут увеличить риск его возникновения. Но их недостаточно, чтобы предсказать, находитесь ли именно вы или любой другой человек в группе риска. Ученые пока не дают ответа, почему тот или иной пациент не имеет симптомов длительного ковида.

Долгосрочное воздействие затяжного ковида на общество