"32 года, блондинка и министр обороны". Мурниеце о временах в политике

Линда вспоминает, что перед тем, как за нее проголосовали как за министра обороны, один из парламентариев с трибун был возмущен тем, что женщина займет эту должность, поскольку "ее место на кухне". Однако большинство, несмотря на его "личную боль", все равно отдали за Линду свои голоса.

"Я пришла в политику - и на должности министров обороны и внутренних дел - не совсем как гражданский человек. Я служила в полиции и ушла в отставку как капитан полиции. Я знала обе системы, дисциплины и специфику. Это мне помогало", - рассказала Мурниеце. Она отметила, что сначала политики, служившие в армии (и в том числе воевавшие), смотрели на нее свысока и ждали, что она сможет показать.

"Министры других стран приезжали в Латвию посмотреть на этого министра обороны - которой 32 года, она блондинка и решила, что может завоевать место, которое всегда было мужским. Но я считаю, что я заслужила уважение и в одной, и в другой системе",

- поделилась Линда.

Говоря о нынешнем министре внутренних дел Латвии Марии Голубевой, Мурниеце отметила, что ей еще тяжелее, чем было Линде: "Потому что она представитель ЛГБТ в Латвии, к ней сразу же агрессивно отнеслись. Ей не только надо было систему узнать, но и защищать себя". Предпринимательница подчеркнула, что, когда заняла ту же должность, она старалась советоваться с прошлыми министрами, а также с людьми, которые уже знают эту систему. В свою очередь, по ее словам, у Голубевой много советников "извне", которые той системы не знают, что неправильно.

Затронута в интервью была и тема ситуации в Украине. Мурниеце считает, что политики поступают неправильно, транслируя всю ситуацию в народ. По ее мнению, политики (в том числе латвийские) должны успокаивать, а не нагнетать обстановку.

"Я вижу, что идут резкие слова по поводу ситуации - и нас держат в напряжении по поводу того, что может произойти. (...) Мы маленькая страна, наша задача - быть спокойными и объяснять своим, что такое (что происходит), а не создавать лишние проблемы", - сказала бывший министр.