Выявлено 3819 новых случаев Covid-19, скончались 5 человек

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 89 лет:​

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;

два человека - в возрасте от 70 до 79 лет;

два человека - в возрасте от 80 до 89 лет.

4 скончавшихся не были привиты от Covid-19 или не закончили курс вакцинации, один был вакцинирован.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 1334 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 2485 человек были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 7184,2 случая.

Всего вчера было сделано 8445 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 45,2%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 589 763 жителей Латвии, умерли 5113 человек с Covid-19.

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 4140 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 15 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.

Из выявленных за минувшие сутки 3481 случай был первичным заражением, 653 - вторичными, шесть человек заразились в третий раз.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1888 человек, из них 104 - в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболели 865 тыс. человек, умерло 8267 человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей уменьшился в Литве до 3903,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 51,3%.

В Литве как минимум одной дозой вакцины привиты 69,6% жителей.

Эстония

В Эстонии в воскресенье выявлен 2981 новый случай коронавируса, скончались восемь человек.

По состоянию на утро понедельника на лечении в больницах находятся 620 пациентов с коронавирусом. Лечение из-за тяжелой формы Covid-19 требуется 327 госпитализированным, из них 216 человек (66 процентов) не вакцинированы, а у 111 человек (34) завершен курс вакцинации.

За последние 7 дней на 100 000 полностью вакцинированного населения в больницы в день попадали в среднем 1,9 человека, а на 100 000 невакцинированного населения - в среднем 8,5 человека.

За минувшие сутки проанализировано 5483 теста, позитивный результат дали 2981 из них. За последние 7 дней на 100 000 полностью вакцинированного населения заражались в среднем 340,7 человека в день, а на 100 000 невакцинированного населения - в среднем 513,6 человека в день.