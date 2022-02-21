Пн, 21.02.2022
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Latvijas pasts просит приносить посылки в отделения уже в упакованном виде

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

Предприятие Latvijas pasts призывает клиентов приносить в почтовые отделения посылки, предназначенные для отправки как по Латвии, так и за границу, уже в упакованном виде, чтобы снизить время пребывания в почтовых отделениях и ускорить время обслуживания, сообщает агентство LETA.

В то же время представители предприятия отмечают, что ответственность за содержание посылки несет клиент.

Поэтому перед подготовкой и передачей посылки в почтовое отделение Latvijas pasts призывает клиентов убедиться, что предметы, которые планируется отослать в определенную страну, не находятся в списке запрещенных. Кроме того, клиентам советуют тщательно выбирать упаковку, чтобы она была устойчивой и соответствовала весу посылки, а также заклеить коробку или упаковку другого вида так, чтобы во время перевозки посылка не была повреждена и помещенные в нее предметы не могли из нее выпасть.

Кроме того, клиентов призывают указывать корректные имя и фамилию получателя, правильный адрес и, желательно, номер мобильного телефона и другую необходимую контактную информацию.

Latvijas pasts обращает внимание на то, что упаковка посылки, которую осуществляет работник почтового отделения, - платная услуга, и надо считаться с тем, что, сдавая посылку в открытом виде, за это может быть взята плата в размере 1,05 евро.


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