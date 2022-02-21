Latvijas pasts просит приносить посылки в отделения уже в упакованном виде

Поэтому перед подготовкой и передачей посылки в почтовое отделение Latvijas pasts призывает клиентов убедиться, что предметы, которые планируется отослать в определенную страну, не находятся в списке запрещенных. Кроме того, клиентам советуют тщательно выбирать упаковку, чтобы она была устойчивой и соответствовала весу посылки, а также заклеить коробку или упаковку другого вида так, чтобы во время перевозки посылка не была повреждена и помещенные в нее предметы не могли из нее выпасть.