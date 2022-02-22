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  • Актриса Лили Джеймс перевоплотилась до неузнаваемости в Памелу Андерсон. Зрители в восторге 😍

Актриса Лили Джеймс перевоплотилась до неузнаваемости в Памелу Андерсон. Зрители в восторге 😍

ФОТО: instagram/pamandtommyonhulu/

На стриминговой платформе Hulu в настоящее время выходит сериал "Пэм и Томми", посвященный истории отношений Памелы Андерсон и рок-музыканта Томми Ли. Роль Памелы Андерсон исполнила актриса Лили Джеймс, и ее перевоплощение стало одним из предметов обсуждения среди кинокритиков, зрителей и пользователей Twitter. 

Что за "Пэм и Томми"? 

Американский сериал "Пэм и Томми" (англ. - Pam & Tommy) стримингового сервиса Hulu посвящен истории отношений барабанщика рок-группы Mötley Crüe Томми Ли и актрисы Памелы Андерсон* после утечки и публикации их известного секс-видео. 

*Андерсон и Ли были в браке с 1995 по 1998 год. У них есть два сына.

Главные роли исполнили Лили Джеймс ("Золушка", "Аббатство Даунтон", "Малыш на драйве") и Себастиан Стэн (наиболее знаменит по роли Зимнего солдата в киновселенной Marvel).

Премьера состоялась 2 февраля 2022 года, в настоящее время сериал еще выходит.

"Пэм и Томми" получил множество положительных отзывов и оценок от кинокритиков и зрителей. Так, многие отмечают, что сериал вышел намного интереснее и что актерам прекрасно удалось перевоплотиться в именитых звезд. 

Критики вовсю хвалят актерскую игру Лили Джеймс и Себастиана Стэна. Говоря о первой, Терри Уайт (Empire) отметил: "Она никогда не переигрывает и находит идеально точное сочетание добродушия, силы и сексуальности".

В свою очередь, сама Памела Андерсон заявляла, что не будет смотреть сериал. 

Что говорят о сериале и исполнителях главных ролей в Twitter

Как перевоплотилась Джеймс? 

Себастиану Стэну для роли пришлось сильно похудеть и почти каждый день наносить на тело татуировки, которых у Томми Ли немало. Кроме того, актер научился играть на барабанах и крутить палочки как рок-музыкант. 

Метаморфозы случились и с исполнительницей главной роли Лили Джеймс. Она и стилисты проделали колоссальную работу над образом: так, грудь не пришлось увеличивать, она была накладной, а кроме того, готовясь к роли, Лили стала заниматься с личным тренером и существенно ограничила свой рацион.

Не обошлось и без знаковых для макияжа 90-х "бровей-ниточек".

Лили Джеймс призналась в интервью для Porter: "Перевоплощение в Памелу Андерсон занимало по 4 часа в день. Помимо специального купальника, мне делали грим. Примерив на себя этот "костюм" самой чувственной женщины, я поняла, что мне нравится эта сила. Сила сексуальности и раскрепощенности. Я поняла, что открываю себя заново и мне нравится быть новой. Я ненавидела расставаться с этим гримом, я буквально стала Памелой и находила в этом состоянии особую женскую энергию".


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