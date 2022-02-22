Актриса Лили Джеймс перевоплотилась до неузнаваемости в Памелу Андерсон. Зрители в восторге 😍

окей у меня только один вопрос почему лили джеймс в пэм и томми похожа на памелу андерсон больше чем памела андерсон на саму себя — 16 or 26 (@lilylcprr) February 11, 2022

никогда особо не любила лили джеймс, но она здесь натурально памела андерсон и это какая-то магия вне хогвартса — Гру. (@Gru_Sha_2) February 4, 2022

Как перевоплотилась Джеймс?

Себастиану Стэну для роли пришлось сильно похудеть и почти каждый день наносить на тело татуировки, которых у Томми Ли немало. Кроме того, актер научился играть на барабанах и крутить палочки как рок-музыкант.

Метаморфозы случились и с исполнительницей главной роли Лили Джеймс. Она и стилисты проделали колоссальную работу над образом: так, грудь не пришлось увеличивать, она была накладной, а кроме того, готовясь к роли, Лили стала заниматься с личным тренером и существенно ограничила свой рацион.

Не обошлось и без знаковых для макияжа 90-х "бровей-ниточек".