Актриса Лили Джеймс перевоплотилась до неузнаваемости в Памелу Андерсон. Зрители в восторге 😍

Как перевоплотилась Джеймс?
Себастиану Стэну для роли пришлось сильно похудеть и почти каждый день наносить на тело татуировки, которых у Томми Ли немало. Кроме того, актер научился играть на барабанах и крутить палочки как рок-музыкант.
Метаморфозы случились и с исполнительницей главной роли Лили Джеймс. Она и стилисты проделали колоссальную работу над образом: так, грудь не пришлось увеличивать, она была накладной, а кроме того, готовясь к роли, Лили стала заниматься с личным тренером и существенно ограничила свой рацион.
Не обошлось и без знаковых для макияжа 90-х "бровей-ниточек".
Лили Джеймс призналась в интервью для Porter: "Перевоплощение в Памелу Андерсон занимало по 4 часа в день. Помимо специального купальника, мне делали грим. Примерив на себя этот "костюм" самой чувственной женщины, я поняла, что мне нравится эта сила. Сила сексуальности и раскрепощенности. Я поняла, что открываю себя заново и мне нравится быть новой. Я ненавидела расставаться с этим гримом, я буквально стала Памелой и находила в этом состоянии особую женскую энергию".