США: Россия создала списки украинцев, "которых убьют или сошлют в лагеря"

В письме отмечается, что США "действительно взволнованы" и предупреждают о возможной "правозащитной катастрофе".

В распоряжении США есть "заслуживающая доверия информация, свидетельствующая, что российские силы создают списки идентифицированных граждан Украины, которых после военной оккупации планируется убить или сослать в лагеря".

"У нас есть заслуживающая доверия информация, что российские силы могут использовать летальные мероприятия, чтобы разгонять мирные протесты или иным образом противодействовать мирным акциям гражданского населения, восприняв их как сопротивление", - говорится в письме США, адресованном верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет.

В документе также озвучено предупреждение, что за вторжением России в Украину могут последовать такие преступления, как похищения или пытки, а также действия, направленные против политических диссидентов, представителей религиозных и этнических меньшинств и других групп людей.

Галерея: Военные действия в Украине

За последнюю неделю Россия разместила вблизи границ Украины более 150 000 военнослужащих, свидетельствует обобщенная информация США и стран Запада.