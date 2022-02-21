Пн, 21.02.2022
Это может стать крупнейшей войной в Европе с 1945 года Борис Джонсон о ситуации вокруг Украины
Борис Джонсон о ситуации вокруг Украины
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США: Россия создала списки украинцев, "которых убьют или сошлют в лагеря"

ФОТО: EPA/Scanpix

США предупредили ООН об имеющейся информации о том, что Россия создала списки граждан Украины, "которых убьют или сошлют в лагеря", свидетельствует попавшее в распоряжение агентства AFP письмо комиссару ООН по правам человека.

В письме отмечается, что США "действительно взволнованы" и предупреждают о возможной "правозащитной катастрофе".

В распоряжении США есть "заслуживающая доверия информация, свидетельствующая, что российские силы создают списки идентифицированных граждан Украины, которых после военной оккупации планируется убить или сослать в лагеря".

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"У нас есть заслуживающая доверия информация, что российские силы могут использовать летальные мероприятия, чтобы разгонять мирные протесты или иным образом противодействовать мирным акциям гражданского населения, восприняв их как сопротивление", - говорится в письме США, адресованном верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет.

В документе также озвучено предупреждение, что за вторжением России в Украину могут последовать такие преступления, как похищения или пытки, а также действия, направленные против политических диссидентов, представителей религиозных и этнических меньшинств и других групп людей.

Галерея: Военные действия в Украине

За последнюю неделю Россия разместила вблизи границ Украины более 150 000 военнослужащих, свидетельствует обобщенная информация США и стран Запада.

Россия отрицает, что готовит вторжение в соседнее государство, однако хочет получить гарантии того, что НАТО никогда не примет Украину и выведет свои силы из Восточной Европы. Запад эти требования отвергает.


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