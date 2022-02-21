Как звезда "Папиных дочек" борется с инвалидностью: "Шесть часов был на том свете"

Несколько месяцев актер провел в инвалидном кресле. После у него возникли еще большие проблемы с ногами. Молодому человеку советуют сделать еще одну операцию, но Михаил не спешит.

"Я должен был ездить на коляске 2,7 года, а ездил всего семь месяцев. Из-за этого у меня, видимо, что-то неправильное с ногой случилось. Мне в военном госпитале в Питере сказали, что одну ногу нужно переделывать заново. Я пока морально это отложил. Шесть часов был на том свете, неохота снова", - цитирует Казакова StarHit.ru.

Михаил уже способен передвигаться сам. Правда, при ходьбе он испытывает сильные боли. Но актер не желает возвращаться к коляске или костылям.

Напомним, Михаил Казаков приобрел широкую известность, сыграв Илью Полежайкина в сериале "Папины дочки". Но в 2005 году случилась трагедия - он убил человека. Позже актер был оправдан, а его действия характеризовали как превышение пределов необходимой обороны. В июле 2020 года Михаил упал с 12-метровой высоты в момент, когда хотел сделать селфи.