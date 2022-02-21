Видео ⟩ Путин поддержал решение о признании суверенитета ДНР и ЛНР

Главное из обращения Путина

В рамках обращения к россиянам Путин заявил, что "Украину в наши дни можно с полным основанием назвать "Украина имени Владимира Ильича Ленина", он ее автор и архитектор". В своей речи он отметил, что современная Украина "целиком создана Россией за счет отторжения части ее исторических территорий, у жителей никто ничего не спрашивал". Президент России также пообещал "сделать все, чтобы найти и покарать" причастных к пожару в доме профсоюзов в Одессе. "Нам известны все имена", - заявил Путин. "Вы хотите декоммунизации? Ну что же, нас это вполне устраивает. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация", - подчеркнул политик. Помимо этого Путин заявил то, о чем якобы никогда не говорил публично: "В 2000 году во время визита в Москву Клинтона я спросил: "А как США отнесется к тому, чтобы принять Россию в НАТО?". Реакция на мой вопрос выглядела сдержано. А как американцы реально отнеслись к моему вопросу, видно по их действиям". Как отмечает "Дождь", на самом деле Путин рассказывал эту историю еще в 2017 году.