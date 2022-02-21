ЛНР и ДНР попросили Путина признать их независимость. Украина обвинила Россию в дезинформации об обстрелах

Главы самопровозглашенных ЛНР и ДНР попросили Владимира Путина не только признать независимость республик, но и позволить им заключить с Россией договор о сотрудничестве, в том числе оборонном.

Как отмечает Русская служба BBC, обращения самопровозглашенных ДНР и ЛНР вышли синхронно, как и в прошлую пятницу, когда Пушилин и Пасечник объявили о начале эвакуации женщин и детей в Россию, а затем в субботу объявили о мобилизации мужчин на военную службу.

Сообщения российской стороны о действиях Украины

Тем временем с российской стороны за понедельник, 21 февраля, поступили сообщения о "запущенном с территории Украины снаряде, разрушившем место несения службы пограничников в Ростовской области вблизи российской границы" и "уничтожении пятерых нарушителей границы Российской Федерации из состава диверсионно-разведывательной группы".

Инцидент с "диверсантами" произошел около 05:00 утра (по рижскому времени) на участке российско-украинской границы в районе населенного пункта Митякинская в Ростовской области. Помимо этого Южный военный округ (ЮВО) сообщил, что в ходе боестолкновения "для экстренной эвакуации диверсионной группы" с территории Украины через госграницу с Россией вошли две боевые машины пехоты Украины. В Минобороны России утверждают, что подразделением российских Вооруженных сил обе боевые машины были уничтожены.

Реакция Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что украинские военные не имеют никакого отношения к обстрелам в Донбассе, о которых заявляет российская сторона. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать сообщения об обстреле объекта погранслужбы ФСБ в Ростовской области.

"Мы не ведем обстрелы, мы к этим обстрелам не имеем никакого отношения. Мы предупреждали, что они могут фантазировать сколько угодно, они могут делать все что угодно и мы к этому готовы. Более того, к этому готов мир", - цитирует Данилова "Дождь".

Украина опровергла и информацию российских военных о гибели "диверсантов" на границе. "Категорически опровергаю дезинформацию РФ. Украина не нападала на Донецк, Луганск; не посылала диверсантов или БТРы через границу; не обстреливала территорию РФ или КПП на границе; не совершала диверсий. Не планирует подобные действия. Требую от РФ немедленно остановить фабрику фейков", – заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Внеочередное заседание Совбеза России

Как уже сообщал RUS TVNET, президент России Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, созвал внеочередное заседание Совета безопасности РФ. В понедельник у Путина также запланировано "несколько международных телефонных звонков".

Открывая заседание, Путин заявил, что Россия предпринимала и предпринимает усилия для того, чтобы решить все события мирным путем, но "имеем то, что имеем", - передает "Дождь". Целью заседания Путин назвал "определить наши дальнейшие шаги".

По ходу заседания Путин подчеркнул, что Совбезом РФ обсуждается вопрос признания независимости ДНР и ЛНР, а не вопрос об их вхождении в состав России.

"Решение будет принято. Сегодня", – закончил заседание Совбеза РФ российский президент.