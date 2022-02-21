Фото ⟩ Наводнения: жителей Плаканциемса и Дзеруми призывают к осторожности

Как сообщает самоуправление, нынешние погодные условия способствуют таянию снега, в связи с чем уровень воды повысится как в больших, так и в маленьких водоемах, затопит не только собственность, луга и поля, но и дороги.

Самоуправление напоминает, что,

если необходима помощь в случае наводнений, нужно звонить в Пожарно-спасательную службу по номеру телефона 112 или в региональную муниципальную полицию по номеру 67937102.

Как уже сообщалось, в Латвии затапливает поймы рек и другие низкие места, в результате чего были побиты рекорды уровня воды, а наибольшее число затопленных домов - в поселках по берегам реки Миса, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии и сообщения местных жителей в соцсетях.

Как отмечает агентство LETA, в том числе затоплены обширные территории в Дзеруми Кекавского края.

На наблюдательной станции Lielveisi, находящейся между Дзеруми и Олайне, уровень воды в реке Миса утром в понедельник поднялся на 3,12 метра выше нулевой отметки станции.

Šodien pēcpusdienā ciemā palika nedaudz trakāk ar ūdens līmeni. Nu jau liela daļa ir ūdenī. :( Es vēl nosacīti drošībā, bet kaimiņu žēl. pic.twitter.com/QeitvIMDwJ — ⚡Vigants Lesausks (@vigants) February 20, 2022

Столь высокого уровня воды в Мисе в последние годы не было. Прошлый рекорд - 339 сантиметров - был зарегистрирован во время сильных наводнений в 2010 году.

Галерея: Ледоход на реке Огре

Ожидаемые в понедельник и вторник осадки будут способствовать дальнейшему повышению уровня воды в реке Миса, а также в других реках и озерах Латвии.

Напомним, самые сильные осадки ожидаются на западе страны. В реках и озерах Курземе в понедельник и вторник ожидается более резкое повышение уровня воды, чем в других регионах Латвии. Местами ожидается самый высокий этой зимой и за последние десятилетия уровень наводнений.

В озере Усмас в понедельник рекорд наводнений января 2012 года уже был побит на два сантиметра.

За последние сутки понизился уровень воды в низовьях Гауи, в Малой и Большой Югле он также немного упал. Резкое падение уровня воды в конце недели наблюдалось в реке Огре в городе Огре.