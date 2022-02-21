Посольство США в Москве предупредило об угрозах терактов на территории России
Посольство США в России предупредило о возможных терактах, которые могут быть осуществлены в общественных местах на территории России, пишет "Медуза".
Посольство США в России предупредило о возможных терактах, которые могут быть осуществлены в общественных местах на территории России, пишет "Медуза".
Это предупреждение адресовано главным образом гражданам США, находящимся в России.
"По сообщениям СМИ, имели место угрозы нападения на торговые центры, железнодорожные станции и станции метрополитена и другие места скопления людей в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург, а также в районах повышенной напряженности вдоль границы России с Украиной", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства.
Какие именно СМИ сообщили о повышенном уровне террористической угрозы, в сообщении американского посольства не уточняется.
В январе посольство США в России рекомендовало гражданам США временно отказаться от поездок в Россию.