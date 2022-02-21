Посольство США в Москве предупредило об угрозах терактов на территории России

"По сообщениям СМИ, имели место угрозы нападения на торговые центры, железнодорожные станции и станции метрополитена и другие места скопления людей в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург, а также в районах повышенной напряженности вдоль границы России с Украиной", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства.