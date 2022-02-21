"Латвия не должна идти по пути Польши и Венгрии в вопросах правосудия". Заявление "Для развития/За!"

Сейм не утвердил бывшего председателя Конституционного суда (КС) Саниту Осипову судьей Верховного суда (ВС) и партия "Для развития/За!" считает, что политическое наказание судьи за ее решения категорически неприемлемо. Объединение готово предпринять конкретные шаги для предотвращения конституционного кризиса. Партия предложит обсудить этот вопрос сегодня на заседании коалиции.

"Объединение считает, что премьер-министр должен предлагать политические и правовые решения для реализации независимости судебной власти, закрепленной в Конституции. Это особенно важно, поскольку коалиция во главе с премьер-министром разделилась в вопросе о независимости судебной власти", - говорится в сообщении партии.

Как сообщалось ранее, после принятия решения Сеймом премьер-министр Кришьянис Кариньш подчеркнул в Twitter, что независимая судебная система является основой правового государства.

"Недопустимо, чтобы кандидат на должность судьи был отклонен по политическим соображениям за решения, вынесенные при исполнении обязанностей судьи Конституционного суда, которые были основаны только на букве и духе закона и принципах, закрепленных в Конституции", - подчеркнул глава правительства.

В свою очередь председатель ВС Айгар Струпишс заявил, что решение Сейма не утверждать на должности судьи ВС Осипову свидетельствует о конституционном кризисе в стране.