Левитс провозгласил закон о возмещении еврейской общине 40 млн евро

Вопрос о добровольном возмещении для латвийской еврейской общины теперь закрыт навсегда, и возврата к нему не будет, заявил президент Эгил Левитс.

Эгил Левитс отметил, что закон с самого начала имел стабильную и убедительную поддержку большинства Сейма: число проголосовавших за его принятие депутатов в сумме составляет почти две трети, при этом за принятие закона выступали как коалиционные, так и оппозиционные фракции.

Он подчеркнул, что проблема, затронутая в законе, чрезвычайно серьезна и касается восстановления исторической справедливости, поэтому вполне правомерна различная политическая оценка этого закона различными группами общества. Президент указал и на то, что закон имеет важный внешнеполитический контекст.

"Законодатели могут решить такой вопрос только при наличии широкого парламентского консенсуса и полной уверенности в необходимости конкретного решения. Закон не должен использоваться в узкопартийных интересах. Принятие закона - вопрос политического решения Сейма как законодательного органа", - сказал президент.

Он указал, что это обязывает инициаторов закона и подавляющее большинство поддержавших его принятие продолжать разъяснять необходимость, полезность и соответствие закона долгосрочным интересам государства и общества.