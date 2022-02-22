Гонорары теледокторов: сколько зарабатывают Мясников, Малышева, Комаровский

Александр Мясников

Александр Леонидович Мясников является главврачом московской больницы № 71, и руководитель инфоцентра оперштаба по коронавирусу. Кроме этого он ведет популярные телепередачи.

"Я реально получаю много денег. Меня это даже иногда удивляет, когда я заполняю декларацию", - цитирует медика портал.

В интервью с Владимиром Соловьевым он озвучил размер ежемесячной зарплаты: 170 тысяч рублей (1,8 евро) по контракту плюс квартальные премии. За год его клиника заработала 136 млн рублей (1,5 млн евро) за год.

Основной доход идет от съемок, вебинаров, дистанционных приемов. Согласно декларации за 2019 год, годовой доход Мясникова - 32 434 875 рублей (358 тысяч евро).

В декларации Александра Мясникова также значится несколько квартир и дом в России, квартира во Франции (оформлена на супругу), несколько автомобилей и мотовездеходов.

Любопытно, что съемочные гонорары Мясникова нигде не озвучены. Стоимость времени Мясникова оценила журналист Ирина Шихман: по ее словам, представитель телеврача запросил вознаграждение в 88 тысяч рублей ( 970 евро) за получасовое интервью по видеосвязи. Сам герой эту информацию отрицал.

Елена Малышева

За год работы на ТВ Елене Васильевне причитается порядка 150 млн рублей (1,6 млн евро), пишет Telegram-канал Mash. Малышевой принадлежат еще пять фирм: "Медицинский центр Елены Малышевой", "Здоровье инфо", "ПМ партнеры", YVM Corporation и "Диета Елены Малышевой".

Компания "Диета Елены Малышевой" в 2018-м заработала 65 млн чистой прибыли (716 тысяч евро). Следующим по доходности предприятием Малышевой оказался рекламный бизнес, принесший 38 млн рублей (419 тысяч евро), затем медицинский центр - 1,8 млн рублей (19,8 тысяч евро).

Елена Малышева ФОТО: скриншот видео

Евгений Комаровский

Согласно информации, которая доступна в Сети, Евгений Комаровский не ведет платный прием, в родном Харькове он принимает пациентов даром.

"Книги, съемки "Школы доктора Комаровского", рекламные контракты, которые мы все-таки берем для размещения на нашем сайте и в Instagram, где у нас 5 миллионов подписчиков. Есть лекции и встречи с родителями в разных городах. С миру по нитке - с голоду не умираем",- цитирует доктора "Фонтанка".

Есть парйс-лист для рекламных услуг. Но есть и ограничения: Комаровский не рекламирует БАДы, гомеопатию и прочее.

По данным издания, если сам Евгений Олегович за приемы деньги не получает, то его клиника в Харькове приносит прибыль благодаря известности сооснователя.