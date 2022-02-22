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Перцовые, охлаждающие и ароматические: лечебные пластыри - какой для чего?

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock/DUANGJAN J

При болях, простуде и для уменьшения воспаления аптеки предлагают огромный ассортимент лекарств, более того, действующее вещество можно приобрести в различных формах: в форме таблеток, капсул, мазей, гелей, сиропов и даже пластырей.

В каких случаях для лечения проблем со здоровьем лучше использовать давно известные перцовые и горчичные пластыри, в чем преимущества ароматических и обезболивающих пластырей, и как правильно их использовать, рассказывает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Анна Кивлениеце.

"Хотя большинство людей в случае болей, простуды и для снижения воспалений отдают предпочтение таблеткам, в лечении проблем со здоровьем могут помочь давно известные перцовые и горчичные пластыри, содержащие натуральные вещества и способствующие мобилизации защитных сил организма. Современные технологии позволяют вносить в состав пластырей медикаменты, растительные препараты и эфирные масла, поэтому их можно использовать при различных заболеваниях дыхательных путей, в случае острых и хронических болей, а также в пост-травматический период для уменьшения воспаления. Преимущества пластырей заключаются в относительно простом использовании, продолжительности их действия и точном месте действия", - говорит сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Анна Кивлениеце.

Перцовые пластыри содержат активное вещество капсаицин, которое облегчает боли, снижая чувствительность нервных окончаний. Они создают приятное ощущение тепла. Перцовые пластыри можно использовать для облегчения различных болей в случае напряженных мышц, хронического ревматизма, а также для облегчения невропатических болей, например в случае опоясывающего лишая.

Перцовый пластырь следует накладывать на вымытую и высушенную кожу точно на место боли - грудь, шею, колено или другое место. Перцовый пластырь в месте боле можно держать до 12 часов, однако следует учитывать, что он может раздражать кожу, поэтому продолжительность использования пластыря может быть очень индивидуальной. Для облегчения боли перцовые пластыри рекомендуется использовать в виде курса, т.е. когда раздражение кожи после первого применения пластыря уменьшается, его накладывают повторно, и продолжают так примерно 4-5 недель.

Следует учитывать, что перцовые пластыри нельзя использовать на чувствительной коже, так как они могут вызывать раздражение и похожую на ожог реакцию. Если после первого использования перцового пластыря наблюдается дискомфорт, его нельзя использовать повторно. Также не рекомендуются использовать согревающие пластыри на свежих травмах и отеках, так как они могут способствовать распространению воспаления. В таких случаях лучше выбирать охлаждающие пластыри, например с ментолом.

  • Горчичный пластырь - для лечения заболеваний дыхательных путей

Хотя горчичные пластыри содержат также и раздражающее вещество - горчичный порошок, вызывающий эффект тепла, они действуют иначе - расширяются кровеносные сосуды, увеличивается интенсивность обмена веществ, тем самым стимулируя защитные силы организма и ускоряя выздоровление. Горчичные пластыри используются для лечения кашля, простуды и бронхита, реже - в случаях мышечных болей. Горчичные пластыри замачивают в теплой воде, кладут на спину в районе легких или грудной клетки, и накрывают полотенцем.

Горчичные пластыри нельзя накладывать на левую сторону груди - в области сердца, а также нельзя накладывать на родимые пятна.

Горчичные пластыри не следует держать дольше 5-8 минут. Горчичные пластыри накладывают повторно в течение нескольких дней, однако перед использованием на следующий день рекомендуется оценить, отсутствует ли раздражение на коже. Если после того, как горчичный пластырь установлен возникает дискомфорт и жжение, рекомендуется его незамедлительно снять. Как и перцовые пластыри, горчичные пластыри не рекомендуется использовать на чувствительной коже, особенно у детей.

  • Ароматические пластыри - для облегчения дыхания

Также сегодня существуют различные ароматические пластыри, пропитанные эфирными маслами. Они пригодятся, чтобы облегчить дыхание и уменьшить чувство дискомфорта в случае заложенного носа. Ароматические пластыри содержат такие эфирные масла, как масла эвкалипта, лаванды, мяты, апельсина и лимона. Эти пластыри можно использовать также и у детей, начиная с 2,5 лет, приклеивая на одежду или кровать. Следует отметить, что в большинстве случаев эти пластыри используются в качестве дополнительной терапии.

  • Согревающие и охлаждающие обезболивающие пластыри - для облегчения острой и хронической боли, для уменьшения последствий травм

Популярность приобрели также и различные обезболивающие пластыри, пропитанные лекарственными веществами. Обезболивающие пластыри с лекарственными веществами используют как при острой, так и при хронической боли, а также после травм для уменьшения воспаления. Они доступны как с согревающим, так и с охлаждающим эффектом.

Охлаждающие пластыри используют после травм, чтобы ограничить распространение воспаления и уменьшить отек, в свою очередь согревающие пластыри используют в случае хронических болей без острого воспаления. Действие согревающих пластырей уменьшает дискомфорт и боль, таким образом улучшая самочувствие. Преимущество обезболивающих пластырей заключается в том, что их действие длится до 12 часов, поскольку активное вещество высвобождается постепенно.

Пластырь можно накладывать один раз, он не виден под одеждой и не требует повторного использования в течение дня. Пластырь действует локально на пораженном участке, например, после травмы в конкретной части тела.


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