Перцовые, охлаждающие и ароматические: лечебные пластыри - какой для чего?

Перцовый пластырь следует накладывать на вымытую и высушенную кожу точно на место боли - грудь, шею, колено или другое место. Перцовый пластырь в месте боле можно держать до 12 часов, однако следует учитывать, что он может раздражать кожу, поэтому продолжительность использования пластыря может быть очень индивидуальной. Для облегчения боли перцовые пластыри рекомендуется использовать в виде курса, т.е. когда раздражение кожи после первого применения пластыря уменьшается, его накладывают повторно, и продолжают так примерно 4-5 недель.

Следует учитывать, что перцовые пластыри нельзя использовать на чувствительной коже, так как они могут вызывать раздражение и похожую на ожог реакцию. Если после первого использования перцового пластыря наблюдается дискомфорт, его нельзя использовать повторно. Также не рекомендуются использовать согревающие пластыри на свежих травмах и отеках, так как они могут способствовать распространению воспаления. В таких случаях лучше выбирать охлаждающие пластыри, например с ментолом.

Горчичный пластырь - для лечения заболеваний дыхательных путей

Хотя горчичные пластыри содержат также и раздражающее вещество - горчичный порошок, вызывающий эффект тепла, они действуют иначе - расширяются кровеносные сосуды, увеличивается интенсивность обмена веществ, тем самым стимулируя защитные силы организма и ускоряя выздоровление. Горчичные пластыри используются для лечения кашля, простуды и бронхита, реже - в случаях мышечных болей. Горчичные пластыри замачивают в теплой воде, кладут на спину в районе легких или грудной клетки, и накрывают полотенцем.

Горчичные пластыри нельзя накладывать на левую сторону груди - в области сердца, а также нельзя накладывать на родимые пятна.

Горчичные пластыри не следует держать дольше 5-8 минут. Горчичные пластыри накладывают повторно в течение нескольких дней, однако перед использованием на следующий день рекомендуется оценить, отсутствует ли раздражение на коже. Если после того, как горчичный пластырь установлен возникает дискомфорт и жжение, рекомендуется его незамедлительно снять. Как и перцовые пластыри, горчичные пластыри не рекомендуется использовать на чувствительной коже, особенно у детей.

Ароматические пластыри - для облегчения дыхания

Также сегодня существуют различные ароматические пластыри, пропитанные эфирными маслами. Они пригодятся, чтобы облегчить дыхание и уменьшить чувство дискомфорта в случае заложенного носа. Ароматические пластыри содержат такие эфирные масла, как масла эвкалипта, лаванды, мяты, апельсина и лимона. Эти пластыри можно использовать также и у детей, начиная с 2,5 лет, приклеивая на одежду или кровать. Следует отметить, что в большинстве случаев эти пластыри используются в качестве дополнительной терапии.

Согревающие и охлаждающие обезболивающие пластыри - для облегчения острой и хронической боли, для уменьшения последствий травм

Популярность приобрели также и различные обезболивающие пластыри, пропитанные лекарственными веществами. Обезболивающие пластыри с лекарственными веществами используют как при острой, так и при хронической боли, а также после травм для уменьшения воспаления. Они доступны как с согревающим, так и с охлаждающим эффектом.

Охлаждающие пластыри используют после травм, чтобы ограничить распространение воспаления и уменьшить отек, в свою очередь согревающие пластыри используют в случае хронических болей без острого воспаления. Действие согревающих пластырей уменьшает дискомфорт и боль, таким образом улучшая самочувствие. Преимущество обезболивающих пластырей заключается в том, что их действие длится до 12 часов, поскольку активное вещество высвобождается постепенно.