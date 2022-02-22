TVNET объясняет: что мы знаем о новой вакцине Nuvaxovid

Какой это тип вакцины?

Nuvaxovid - пятая вакцина, зарегистрированная и рекомендованная в ЕС для профилактики Covid-19.

Это вакцина на основе белковых частиц, аналогичные технологии использовались в течение многих лет в создании других вакцин, которые широко используются в обществе - например, против коклюша, вируса папилломы и гепатита В.

Nuvaxovid содержит адъювант - вещество, помогающее усилить иммунный ответ на вакцину.

Кто сможет получить вакцину?

Nuvaxovid смогут получить жители в возрасте от 18 лет. Между первой и второй прививками нужно выждать интервал в три-четыре недели.

Государственный совет по иммунизации также рекомендует новую вакцину для ревакцинации как после вакцин AstraZeneca и Janssen, так и после Pfizer и Moderna.

Насколько хорошо она защищает?

Защита от Nuvaxovid была изучена на различных вирусах, включая варианты альфа, бета, дельта и омикрон. Во всех этих случаях наблюдалась хорошая иммунная защита.

Исследования о защите от омикрона пока проводились только в лабораторных условиях.

Известно, что вакцина обеспечивает людям защиту от симптоматического Covid-19. Это безопасный и на данный момент единственный способ, как значительно снизить количество таких опасных и тяжелых случаев заболевания, в том числе и со смертельным исходом. Люди могут быть не полностью защищены в течение 7 дней после второй дозы.

Вакцина Nuvaxovid содержит подвид пикового белка, разработанного в лаборатории. Она также содержит адъювант. После введения вакцины иммунная система распознает содержащийся в вакцине белок как не принадлежащий организму и формирует против него естественные защитные реакции - антитела и Т-клетки.

Если вакцинированное лицо впоследствии вступит в контакт с вирусом SARS-CoV-2, иммунная система распознает находящийся на поверхности вируса пиковый белок и будет готова его атаковать. Антитела и клетки иммунной системы вместе способны защитить от Covid-19, уничтожив вирус, предотвратив его проникновение в клетки организма и устранив инфицированные клетки.

В ходе двух главных клинических исследований констатировано, что Nuvaxovid эффективно предотвращает заболевание Covid-19 у лиц старше 18 лет.

В обоих исследованиях приняли участие более 45 000 человек. В общей сложности результаты обоих исследований свидетельствуют о том, что эффективность Nuvaxovid составляет приблизительно 90%. Во время исследований чаще всего встречался оригинальный штамм SARS-CoV-2, а также штаммы вируса альфа и бета. В настоящее время данные об эффективности Nuvaxovid против других штаммов вируса высокого риска, в том числе против штамма омикрон, ограниченны.

Когда начнется вакцинация?

Эта вакцина станет доступной для жителей с 28 февраля.