Путин: Россия признала ДНР и ЛНР. Минских соглашений больше не существует

"В каких границах мы будем признавать эти республики? Но мы же их признали, а это значит, мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и конституцию. А в конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины.

Но мы рассчитываем, я хочу это подчеркнуть, что все спорные вопросы будут разрешены в ходе переговоров между киевскими сегодняшними властями и руководством этих республик", - заявил Путин.

Президент России также отметил, что

"к сожалению, на данный момент времени мы понимаем, что это невозможно, поскольку боевые действия там до сих пор продолжаются и, более того, они имеют тенденцию к обострению".

Минских соглашений больше не существует

Россия все это время была заинтересована в реализации минских соглашений, поскольку этот документ являлся результатом компромисса. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

"В этом смысле, да, конечно, теперь Минских соглашений не существует. Чего же их выполнять, если мы признаем независимость этих образований? И поэтому хочу еще раз подчеркнуть, мы были заинтересованы в реализации этого Комплекса мер, потому что это результат компромисса", - сказал Путин.

По словам президента России, власти Украины ранее заявляли, что не будут исполнять минские соглашения, и "Россия не могла дальше терпеть геноцид народа Донбасса".

"Собственно говоря, и вчерашнее событие, признание этих республик, продиктовано именно тем обстоятельством, что уже публично руководство Киева, руководство Украины начало заявлять о том, что они не собираются выполнять эти [Минские] соглашения. Не собираются выполнять, что же еще здесь скажешь? И первые лица об этом уже публично заявили. Что же дальше ждать? Ждать продолжения этого издевательства над людьми, этого геноцида почти четырех миллионов человек, которые живут на этих территориях? Смотреть на это просто невозможно же. Ну, как можно это дальше терпеть?", - отметил Путин.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, признал независимость так называемых Донецкой и Луганской народных республик, несмотря на предупреждения Запада о том, что такой шаг может привести к новым санкциям.