Вт, 22.02.2022
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Кристиан Бректе, художник
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Ринкевич призывает прекратить трансляцию российских пропагандистских каналов

Эдгар Ринкевич ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич призывает прекратить в Латвии трансляцию российских пропагандистских каналов.

Как глава МИД написал в Twitter, в связи с тем, что разжигание этнической вражды, оправдание преступлений против мира и оправдание войны каждый день видны на этих каналах, у компетентных органов Латвии есть основания дать им оценку и прекратить ретрансляцию.

Руководитель Национального совета по электронным СМИ Ивар Аболиньш сообщил агентству LETA, что совет уже во вторник уведомил Министерство иностранных дел о планируемых действиях по данному вопросу.

"Все проверки в настоящее время уже начаты, и в ближайшее время мы проинформируем общественность о принятых решениях", - сказал Аболиньш.


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