Ринкевич призывает прекратить трансляцию российских пропагандистских каналов
Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич призывает прекратить в Латвии трансляцию российских пропагандистских каналов.
Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич призывает прекратить в Латвии трансляцию российских пропагандистских каналов.
Как глава МИД написал в Twitter, в связи с тем, что разжигание этнической вражды, оправдание преступлений против мира и оправдание войны каждый день видны на этих каналах, у компетентных органов Латвии есть основания дать им оценку и прекратить ретрансляцию.
Руководитель Национального совета по электронным СМИ Ивар Аболиньш сообщил агентству LETA, что совет уже во вторник уведомил Министерство иностранных дел о планируемых действиях по данному вопросу.
"Все проверки в настоящее время уже начаты, и в ближайшее время мы проинформируем общественность о принятых решениях", - сказал Аболиньш.